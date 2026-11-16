Европа будет участвовать в мирных переговорах по Украине в формате E5 + ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Формат E5 включает Германию, Францию, Великобританию, Италию и Польшу, а вместе с ними Европу будут представлять Еврокомиссия и Совет ЕС

Европа будет участвовать в будущих мирных переговорах между Россией и Украиной в формате E5 + ЕС. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Европа будет активно участвовать в этом процессе через формат E5 + ЕС. Тем временем мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Формат E5 предполагает участие Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, пишет Politico. Вместе с ними Европу на будущих переговорах будут представлять Еврокомиссия и Совет ЕС. Как сообщило издание, такое решение приняли лидеры Евросоюза на саммите в Дублине 13 ноября. По данным Politico, страны E5 будут участвовать в переговорах на уровне советников по национальной безопасности.

13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил , что Россия готова к диалогу с Европой при наличии у нее «желания и уполномоченного говорить». 14 ноября представитель Кремля уточнил , что Москва не будет выдвигать условий к составу европейской делегации и считает целесообразным обсудить с ней позиции по урегулированию конфликта.