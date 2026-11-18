Владимир Путин на полях АТЭС встретился с японским премьером Санаэ Такаити, сообщили журналист «Вестей» и японские СМИ. По их утверждению, их разговор продлился около 30 минут. Среди тем обсуждения — задержание в РФ журналиста газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи и передача активов табачной группы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление РФ
Президент России Владимир Путин провел получасовые переговоры с японским премьером Санаэ Такаити на полях саммита АТЭС. Об этом сообщили журналист «Вестей»
Евгений Попов, а также японские СМИ Kyodo
и Yomiuri.
Разговор состоялся после приветственного ужина на саммите АТЭС, уточнило Yomiuri. По данным газеты, Владимир Путин и Санаэ Такаити обсудили в том числе задержание российскими властями журналиста газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи. Японского корреспондента задержали
в Сахалинской области по делу о шпионаже в начале октяября. 13 октября суд в Москве арестовал
японца до 12 декабря. Премьер Японии на встрече с президентом РФ призвала освободить журналиста в ближайшее время, передает Yomiuri.
Встреча президента России и премьера Японии стала первой встречей с 2022 г., уточняет агентство. Владимир Путин и Санаэ Такаити также обсудили
передачу российских активов табачной группы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление АО «Промышленные активы».
Власти России официально не подтверждали факт проведения переговоров с премьером Японии. 18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил
, что Владимир Путин не планирует проводить отдельную двустороннюю встречу с Санаэ Такаити.
Владимир Путин прилетел
в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС 17 ноября. В первый день саммита он встретился
с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с президентом США Дональдом Трампом (встреча
состоялась на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС).