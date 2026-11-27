Введение лимита на «подозрительные» переводы в сумме 30 тыс. руб. в месяц позволит усилить борьбу с мошенниками, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Эксперту». Мера сейчас обсуждается в Госдуме

Госдума рассматривает законопроект об ограничении подозрительных банковских операций суммой до 30 тыс. руб. в месяц, поскольку это необходимо для борьбы с мошенниками. Об этом в интервью «Эксперту» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«С 1 марта 2028 года банки будут обязаны ограничивать некоторые виды операций клиентам-физлицам, заподозренным в дропперстве. Для пополнения счетов наличными и входящих p2p-переводов предлагается лимит 30 тыс. рублей в месяц. Эта и подобные меры должны действовать в комплексе так, чтобы максимально затруднить мошенникам операции с безналом», — пояснил депутат.

Группа депутатов и сенаторов 11 ноября внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить лимит 30 тыс. руб. для пополнения счетов наличными и p2p-переводов в случае выявлении риска совершения подозрительных операций.

В июле 2025 г. в России было возбуждено первое уголовное дело о дропперстве по обвинению в передаче банковского счета мошенникам (ч. 3 ст. 187 УК). Максимальное наказание за дропперство в РФ — до шести лет лишения свободы.

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