Власти Крыма и Краснодарского края запретили розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 г. на пять лет. В Крыму также ограничат торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в ряде общественных мест. Аналогичные решения приняли депутаты еще нескольких регионов

Законодательное собрание Краснодарского края. В Крыму и Краснодарском крае приняли законы, запрещающие розничную продажу вейпов. Ограничения будут действовать с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г., сообщили Государственный совет Крыма

Крымские депутаты единогласно поддержали документ во втором чтении. Помимо запрета на продажу вейпов, он предусматривает ограничения торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в ряде общественных мест. За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность.

На Кубани закон приняли сразу в двух чтениях. Он запрещает розничную торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них. Председатель комитета краевого парламента по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко объяснил инициативу ростом популярности таких устройств среди подростков.

Волгоградской, Тульской и 26 ноября аналогичные законы приняли в Костромской Омской областях. В Волгоградской области, помимо запрета торговли, расширили перечень общественных мест, где нельзя использовать вейпы.

24 ноября запреты на розничную продажу вейпов и жидкостей для них одобрили в Новгородской и Оренбургской областях, Коми и Кабардино-Балкарии. В Татарстане закон приняли 19 ноября, а 24 ноября его подписал глава республики Рустам Минниханов.