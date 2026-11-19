Киев и европейские страны пока не соглашаются на компромиссы по украинскому урегулированию, но со временем могут изменить свою позицию, считает президент России Владимир Путин. По его словам, Москва уже поддержала предложенные Вашингтоном компромиссы, в том числе на переговорах в Анкоридже

Украина и ее европейские партнеры пока не готовы к компромиссам для прекращения боевых действий, но в дальнейшем могут прийти к такому решению, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

По словам российского лидера, предложения были выдвинуты американской стороной, а Москва согласилась с ними без изменений, в том числе во время встречи в Анкоридже. Теперь, как отметил Владимир Путин, вопрос заключается в готовности Украины и поддерживающих ее европейских стран принять эти условия и договориться о прекращении боевых действий мирным путем.

«Все течет, все меняется. Может быть, и к ним придет осознание того, что лучше соглашаться с этими компромиссами, чем потом столкнуться с реалиями, с которыми все равно нужно будет когда-то согласиться», — сказал Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о российских требованиях в сфере европейской безопасности, президент сообщил, что Москва пока не сформулировала свои требования детально.

«Что касается наших требований, мы их досконально не формулировали, но это вопросы законные», — отметил Владимир Путин. Россия готова обсуждать проблемные темы с партнерами в рабочем порядке, добавил президент.

Владимир Путин также высказал мнение, что нынешние власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку после этого им придется проводить выборы, на которых они рискуют потерять власть и источники доходов на Западе.

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа прошли в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне и продлились около полутора часов. До этого президенты России и США провели двустороннюю встречу. Как рассказывал Владимир Путин, по инициативе Дональда Трампа значительную часть беседы посвятили украинскому конфликту.