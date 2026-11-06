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Умнее без пилота

Как искусственный интеллект меняет возможности дронов

Формула роста 09 ноя 2026
Умнее без пилота Фото: группа компаний «Беспилотные системы»
Технологии искусственного интеллекта заметно повышают автономность дронов. Сегодня они могут анализировать обстановку и передавать данные человеку для быстрого и качественного принятия решений. Такие разработки ведутся при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
УУмные технологии, роботизированные и беспилотные машины применяют сегодня в самых разных сферах: от логистики до сельского хозяйства. Наделенные искусственным интеллектом устройства могут взять на себя решение множества рутинных задач, существенно усложняющих работу человеку.
«Сочетание искусственного интеллекта, автономности и группового применения дронов открывает путь к созданию нового поколения беспилотных и роботизированных систем», — считает генеральный директор Федерального центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев.

Справка

С 2024 года отечественная отрасль беспилотной авиации развивается по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы».

Чтобы заниматься бизнесом, в частности в сфере производства беспилотных авиасистем (БАС) и комплектующих для них, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже шестой год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Сегодня все данные для них можно получить на «Госуслугах». Количество документов для получения лицензий уменьшилось в два раза, для разрешений — в полтора.

Экономия времени и качество

В группе компаний «Беспилотные системы» ИИ считают эффективным инструментом для ускорения принятия решений после получения данных. Совместно с компанией «Россети Центр» здесь на базе отечественного автомобиля-вездехода разработали комплекс для диагностики линий электропередачи, который может автономно работать до 72 часов. В технической группе два дрона — конвертоплан Supercam SX350 для полетов на дистанцию до 100 км, а также квадрокоптер Supercam X4 для детального осмотра конкретных участков — пересечений и опор.
С помощью ИИ система управления в реальном времени корректирует маршрут, удерживая дрон над линией, и оптимизирует полезную нагрузку. «Раньше за рабочий день ремонтные бригады могли пройти с осмотром 5–6 км линии. Диагностический комплекс позволяет за то же время обследовать более 100 км», — комментирует официальный представитель «Беспилотных систем» Екатерина Згировская.
За распознавание дефектов отвечают нейросетевые алгоритмы. Программа обучена на более чем 230 тыс. размеченных изображений и может в автоматическом режиме по фотографиям электросетевых объектов выявлять 41 критичный дефект. По статистике именно из-за них в более чем 90% случаев происходят аварийные отключения. Таким образом, у специалистов появляется больше времени на предупреждение поломок. В результате повышаются надежность электросетей и стабильность снабжения потребителей.
«ИИ значительно ускоряет анализ больших массивов информации и способствует повышению качества принимаемых решений, — отмечает руководитель ИТ-департамента „Лаборатории будущего“ Юрий Яценко. — Программный комплекс состоит из двух ключевых модулей — нейросети и интерфейсной оболочки для инженеров-диагностов».
После загрузки видеофайлов, полученных с дрона, система автоматически выявляет дефекты, извлекает и сохраняет такие кадры в специальную папку. На снимках есть метаинформация — дата, время, координаты, тип дефекта, процент уверенности ИИ.
«На каждую дату обследования формируется цифровой паспорт состояния линии. Сравнивая снимки разных лет, можно отслеживать скорость деградации металла и прогнозировать остаточный ресурс провода с точностью до сезона, — поясняет Юрий Яценко. — В планах — переход от разового обнаружения дефектов к долговременному анализу состояния инфраструктуры».

Автономность и устойчивость

В компании «Компонент» считают, что чем больше решений система способна принимать самостоятельно, тем меньше ее зависимость от оператора, а значит, повышается не только автономность, но и устойчивость работы БАС. «Для бизнеса это означает возможность эффективнее использовать беспилотники при мониторинге инфраструктуры, сборе данных, картографировании, а также снижать влияние человеческого фактора и повышать безопасность эксплуатации», — считает генеральный директор «Компонента» Анастасия Романовская.
Компания использует ИИ для разработки бортовых систем управления самолетными, мультироторными или гибридными дронами. Такие модули учитывают аэродинамику машины, нагрузку, внешние условия, в числе которых ветер и турбулентность, и могут в реальном времени корректировать поведение беспилотника. Также ИИ используют для анализа телеметрии (данные о состоянии объекта на расстоянии), выявления аномалий и поддержки принятия решений.
«Следующий этап — переход к технологиям управления роем дронов», — уверена Анастасия Романовская. Сегодня они используются для организации шоу, в ходе которого несколько десятков или сотен дронов синхронно выполняют заданные сценарии. В дальнейшем группировка беспилотников сможет обеспечивать безопасность воздушного пространства.
«ИИ меняет роль беспилотника: он становится не просто машиной, которой человек управляет с земли, а системой, способной получить задачу, оценить обстановку и самостоятельно выполнить часть работы. Следующий шаг — научить беспилотные системы работать вместе. В перспективе воздушные, наземные и надводные аппараты смогут дополнять друг друга при выполнении одной задачи. Чем выше самостоятельность таких систем, тем больше задач им можно доверить. Поэтому сейчас важно вместе с развитием технологий создавать условия для их широкого применения», — резюмирует Максим Авдеев.
Тэги
Беспилотники Беспилотная индустрия БПЛА Искусственный интеллект Технологическое развитие

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