Траектория развития

Крупные корпорации с госучастием по закону обязаны направлять не менее четверти бюджета закупок в сектор малых и средних предприятий. Многие компании добровольно превышают установленный лимит — малые производства ценят за гибкость, оперативность, а порой и лучшие предложения по цене. Это достигается, в частности, благодаря высокому технологическому уровню: бизнесу доступны программы господдержки.

Ключ на старт

Программы государственной поддержки позволили ООО «Рыбинский инструментальный завод» («РИЗ») расширить спектр производственных услуг и привлечь новых заказчиков. На предприятии налажен полный цикл производства высокоточной технологической оснастки, мерительного и протяжного инструмента для нужд авиационного двигателестроения и других отраслей промышленности.

В марте компания начала эксплуатацию профилешлифовального станка с ЧПУ. Его приобрели за 100 млн руб. в рамках программы льготного кредитования малых и средних предприятий, которую реализует Корпорация МСП. Благодаря новому оборудованию предприятие расширило спектр услуг: теперь оно может изготавливать инструменты для обработки и контроля деталей авиационных двигателей — круглые протяжки, эвольвентные долбяки и шлицевые калибры.

А протяжный инструмент (основная продукция «РИЗ») теперь производится в увеличенных габаритах, с более стабильным качеством и высокой точностью. Гибкая наладка станка позволила снизить сроки производства в два раза.

По словам гендиректора «РИЗ» Владимира Хрящева, ещё на этапе пусконаладки станка завод собрал заказы почти на 20 млн рублей. Информация о модернизации завода привлекла внимание новых клиентов и к другим направлениям работы предприятия.

Ранее, в 2023 году, «РИЗ» приобрел новый производственный цех в Копаевской промзоне Рыбинска по программе промышленной ипотеки под 4% годовых.

С точностью лазера

Финансовая поддержка Фонда развития промышленности Оренбургской области в рамках региональной программы заемного финансирования «Инвестиционные проекты» помогла ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автоматив», одному из ведущих региональных заводов высокоточной комплексной металлообработки, заменить устаревшее иностранное оборудование на отечественное с лучшими характеристиками.

Компания специализируется на производстве тягово-сцепных устройств (фаркопов) для автомобилей, которые подходят примерно к 99% моделей, представленных в российском автопарке.

В январе 2024 г. завод модернизировал станки для лазерной резки: заменил лазерный источник CO 2 мощностью 3,2 кВт на отечественный иттербиевый волоконный лазер мощностью 6 кВт. А в 2025 г. компания воспользовалась льготным кредитом под 3% годовых для модернизации установки фигурного раскроя металла. Устаревшая технология уступила место современной лазерной резке, которая обеспечивает высокую точность и качество, а также более широкий спектр возможностей.

По оценке Нияза Везирова, председателя совета директоров ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автоматив», импортозамещение привело к росту производительности установки на 45% и сокращению эксплуатационных затрат, которые при использовании импортного оборудования в условиях санкций существенно возросли. Благодаря возможности выполнять сложные резы и отверстия различной формы компания расширила ассортимент продукции. Более современное оборудование с оптимальной конструкцией позволило высвободить рабочие руки, и теперь вместо двух-трёх операторов на участке задействован только один.

Все расставить по местам

Поддержка государства осуществляется и на уровне управления. Помочь предприятиям повысить эффективность призван и федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» . Применение принципов бережливого производства помогает сократить потери, повысить производительность и выручку. В 2025 году одним из участников программы стало чебоксарское ООО «Евраз Автоматика» — разработчик и производитель электротехнического оборудования для объектов энергетики и промышленности.

На предприятии решили проверить эффективность процессов, начав с диагностики потока по производству релейных отсеков. Он охватывает все ключевые этапы — от разработки конструкторской документации и изготовления металлоконструкций до сборки, электромонтажа и испытаний готового изделия. На этом примере можно отработать улучшения, а затем масштабировать их.

Проведённая совместно с экспертами Регионального центра компетенций диагностика выявила, что основные потери на потоке связаны с неправильной организацией работы. Среди проблем — длительное ожидание комплектующих и поиск необходимых материалов, несбалансированная загрузка монтажников, неэффективная внутренняя логистика, нехватка пространства на ряде участков, появление брака после некоторых производственных операций. Все эти проблемы решили: изменили систему хранения материалов и комплектующих, оптимизировали маршруты их перемещения внутри производства, разработали стандарты выполнения операций.

Новое поколение руководителей российской промышленности находит возможности для роста в госпрограммах поддержки нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», создающих системную среду для масштабирования бизнеса

В компании отметили, что все улучшения дали измеримый эффект. Например, время поиска крепежа сократилось с 60 до 10 секунд. Площадь хранения шин сократилась вдвое — с 8 до 4 кв. м, а площадь хранения кабельных бухт — почти в четыре раза — с 15 до 4 кв. м. Время прохождения изделия по производственному потоку уменьшилось с 221 до 131 часа (почти на 41%), а объем незавершенного производства снизился с 30,16 до 17,16 единиц. Процесс стал эффективнее. Опыт пилотного потока теперь масштабируют на другие участки и бизнес-процессы.

«Для нас участие в программе стало частью долгосрочной стратегии развития. Сегодня выигрывают те, кто умеет грамотно организовать работу, — отмечает руководитель отдела маркетинга „Евраз Автоматика“ Анна Васильева. — Мы убеждены, что устойчивый рост начинается с постоянного совершенствования внутренних процессов. Это то, что действительно находится в нашей зоне ответственности и позволяет оставаться конкурентоспособными независимо от внешних условий».

Ещё одной мерой поддержки инновационных промышленных компаний, соответствующей целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» , стала премия GenerationS Innovation Award (GIA). В 2026 году она вышла за рамки классического конкурса и трансформировалась в экосистему долгосрочной кооперации между бизнесом, наукой и регионами, где малые технологические компании теперь участвуют наравне с крупными корпорациями. Для производственных предприятий особый интерес представляют две ключевые номинации: «Внутренняя инновация года» — в ней оценивают реальный экономический или технологический эффект от внедренной разработки (снижение себестоимости, рост производительности, импортозамещение), и «Коллаборация года» — совместный проект корпорации со стартапом, вузом или научной организацией, доведённый до серийного внедрения. Победители получают федеральное признание со стороны Минэкономразвития и Минобрнауки, что официально подтверждает статус технологических лидеров страны.

«Сегодня премия GIA — это не просто церемония награждения, а полноценный механизм трансфера технологий с участием малого бизнеса. Мы видим запрос со стороны промышленников не на абстрактные стартапы, а на команды, готовые решать их конкретные производственные задачи», — комментирует директор платформы GenerationS Екатерина Петрова. По ее словам, GIA как раз и становится той площадкой, где такие встречи происходят системно: корпорации находят подрядчиков, а малые компании — первых крупных заказчиков и выход на промышленные масштабы.