От подушки безопасности к капиталу

В условиях экономической неопределенности накопления становятся основой финансовой устойчивости. Розничные инструменты, включая паевые инвестиционные фонды, позволяют частным инвесторам управлять средствами на длинном горизонте без глубокого погружения в рынок. А государство создает условия для формирования накоплений у россиян с помощью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

С Статистика показывает, что все больше людей выходят на фондовый рынок. По данным Московской биржи, на конец сентября 2026 года число розничных инвесторов в России достигло 42,7 млн человек против 42,2 млн по итогам июля. Прирост вложений за 2025 год, по данным Банка России (Центробанк, ЦБ), составил около 30% — более чем в полтора раза выше темпов роста средств граждан на банковских счетах и вкладах (16,2%).

Одним из наиболее доступных инструментов становятся паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Они позволяют начать инвестировать даже с небольшой суммы. Разберемся, что представляет собой этот инструмент и как можно приумножать свой капитал с его помощью.

Стратегические задачи

Среди целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — к 2030 году довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП, а долю долгосрочных сбережений граждан в общей структуре сбережений — не менее чем до 40%. Среди драйверов — широкая линейка инструментов, в том числе программа долгосрочных сбережений, индивидуальные инвестиционные счета, долевое страхование жизни, поясняет директор рынка акций Мосбиржи Алексей Федоров. ПИФы — один из элементов этой системы: не главный, но доступный и понятный.

Инструменты дополняются стимулирующими мерами. Например, льготой на долгосрочное владение паями биржевых фондов: при сроке владения свыше трех лет инвестор освобождается от НДФЛ с дохода от продажи актива. Гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский называет ПИФ «удобной оболочкой» и «мостиком» к более устойчивым и долгосрочным инвестициям. Покупать паи можно и на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). По нему есть два варианта налоговых льгот. Можно вернуть налог с денег, внесенных на счет (до 88 тыс. руб. в год в зависимости от ставки НДФЛ). А также освободиться от налога с полученной прибыли при закрытии счета до 30 млн руб.

ПИФы занимают важное место в формировании культуры инвестирования, отмечает замминистра финансов России Иван Чебесков: «Это способ выйти на финансовый рынок без необходимости самостоятельно формировать портфель: средствами пайщиков управляет профессиональная управляющая компания». ПИФ может быть точкой входа для начинающего инвестора и одновременно инструментом долгосрочных вложений на всем инвестиционном пути. «Развитие ПИФов и других инвестиционных инструментов — одно из направлений нацпроекта „Эффективная и конкурентная экономика“ в сфере финансового рынка. Важно не только обеспечить доступность таких инструментов, но и сформировать у граждан понимание ценности регулярных инвестиций и долгосрочного горизонта», — добавляет замминистра.

ПИФ как точка входа

Для начинающего инвестора ПИФы могут стать удобной точкой входа на финансовый рынок«, — отмечает руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал» Александр Джиоев. По его словам, приобретая пай фонда, инвестор получает доступ к сформированному портфелю активов, состав и структура которого определяются профессиональной командой управляющей компании с учетом выбранной инвестиционной стратегии фонда. Такой подход позволяет распределить вложения между различными активами и при этом не тратить значительное время на самостоятельное изучение специфики выбранного класса активов, отчетности эмитентов, оценку отдельных бумаг и регулярный пересмотр портфеля — эту работу берут на себя управляющие и аналитики.

По данным ЦБ, средняя доходность ПИФов для неквалифицированных инвесторов за 2023–2025 годы составила 17,9% годовых против 2,9% в среднем по портфелям розничных клиентов на брокерском обслуживании.

При выборе фонда важно определить риск-профиль (консервативный, умеренный, агрессивный) — уровень готовности мириться с колебаниями стоимости вложений, говорит Алексей Федоров. Если просадки пугают — лучше выбрать фонды с низкой волатильностью: денежного рынка, облигаций. Тем, кто готов к колебаниям ради доходности на горизонте от пяти до десяти лет, подойдут смешанные фонды или фонды акций. Оценить устойчивость помогает «индекс спокойствия», отражающий динамику цен паев наименее волатильных ПИФов. Он помогает выделить фонды для защиты капитала и стабильного портфеля и служит ориентиром при долгосрочных вложениях.

Выбирая управляющую компанию, по словам Александра Джиоева, стоит смотреть на совокупность факторов: опыт на рынке, масштаб бизнеса, объем активов под управлением и экспертизу команды. Важно изучить линейку фондов: стратегии должны соответствовать целям, горизонту и отношению к риску. Отдельного внимания заслуживает прозрачность: инвестору должно быть понятно, во что вкладываются средства, какова структура активов, какие комиссии и риски. Прошлые результаты — лишь один из источников информации для оценки работы управляющей компании: сами по себе они не позволяют судить о будущих.

Это и есть культурный сдвиг, на который нацелен нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» : сбережения перестают быть пассивной подушкой и становятся капиталом, резюмируют эксперты.