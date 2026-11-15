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Еда не приходит одна

Как ИИ поможет обеспечить продовольственную безопасность

Денис Кузьмин
Денис Кузьмин Колонки 15 ноя 2026
Коллаж: «Эксперт»
Продовольственную безопасность принято измерять тоннами зерна, мяса и молока. Логика понятна: если еды достаточно, значит, задача решена. Однако можно собрать рекордный урожай и потерять его при хранении или не довезти до потребителя. Полные элеваторы еще не означают продовольственной безопасности. Важны не только объемы производства, но и устойчивость всех звеньев системы: от эффективности сельского хозяйства до влияния пищи на здоровье человека. Помочь решить эту задачу способен ИИ.
Денис Кузьмин Денис Кузьмин Главный конструктор ВЭБ.РФ

Независимость начинается с урожая

Первая задача — устойчивость производства. В 2024 году самообеспеченность России зерном составила 149%, маслом — 252%, мясом — 102%, рыбой — 138%, согласно данным Минсельхоза. Но насколько мы независимы в технологиях, обеспечивающих эти результаты?
За тонной зерна стоят семена, средства защиты и техника. За литром молока — селекция, кормовые добавки и оборудование. Можно быть независимым по запасам пшеницы, но зависимым от технологий, без которых завтра ее не вырастить.
Здесь важны биотехнологии: геномная селекция и промышленная ферментация. Создать штамм в лаборатории — это научное достижение. Производить с его помощью тысячи тонн продукции по конкурентной цене — технологическое лидерство. Научная статья сама по себе страну не накормит, а вот реально работающие по ее результатам «на земле» предприятия — вполне.

Роль искусственного интеллекта

Вторая задача в деле обеспечения продовольственной безопасности — рационально управлять произведенным. Между полем и столом потребителя стоят этапы хранения, переработки, транспортировки и распределения через торговые точки. Пока продовольствие движется по этой цепочке, есть риски немалых потерь.
По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ежегодно в мире выбрасывают около миллиарда тонн пищевых продуктов — это примерно пятая часть всего продовольствия, доступного потребителям. И это без учета потерь еще до прилавка магазина. Парадокс: человечество инвестирует огромные ресурсы в повышение урожайности, а затем безжалостно уничтожает существенную часть произведенного.
На этом этапе особое значение приобретает искусственный интеллект. Сложные модели способны учитывать погоду, сезон, нерабочие дни и множество других нюансов. Благодаря этому они могут улучшить прогнозы по спросу, помочь управлять закупками, запасами и доставкой.
В исследовании Николаса Хюбнера и соавторов, опубликованном в Journal of Industrial Ecology в 2024 году, оценивался облачный сервис прогнозирования спроса для пекарен. Его применение сопровождалось сокращением возвратов нереализованной продукции в среднем на 30%. Речь идет о результате конкретного исследования, а не об универсальной эффективности ИИ.
Конечно, искусственный интеллект не сможет выращивать картофель сам. Зато он способен помочь сделать так, чтобы выращенный людьми картофель не отправился на свалку после долгой «экскурсии» по овощехранилищам и логистическим центрам.
Объединение данных от производителей, переработчиков, логистов и торговли для загрузки в специализированные ИИ-агенты позволит заранее выявлять дефицит и предотвращать избыточные запасы. Фактически речь идет о переходе от управления товарными потоками к управлению всей продовольственной системой.

Когда отходы становятся сырьем

Даже идеально настроенная система не исключит потерь полностью, но их можно сократить не только на стороне производителя и потребителя. Традиционная модель предполагает следующую цепочку: произвести, переработать, потребить, утилизировать. Если в традиционной экономике производство заканчивается отходами, то в биоэкономике отходы могут становиться началом нового производства. Это экономит ресурсы.
Из биомассы можно получать кормовые ингредиенты, биоматериалы, удобрения и биогаз, в том числе с помощью микроорганизмов и ферментов. Правда, техническая возможность не означает экономической выгоды: важно рассчитать затраты, масштаб и спрос. Задача биоэкономики — не перерабатывать все подряд во что угодно любой ценой, а создавать рациональные и устойчивые цепочки стоимости.

Конечный результат — не еда, а здоровье

Не стоит забывать и о том, ради чего мы обеспечиваем технологическую независимость и сокращаем потери. Чтобы накормить людей. Однако обеспечить человека необходимым количеством продуктов и полноценным питанием — это не одно и то же.
Можно производить достаточно калорий, но не обеспечивать население полноценным питанием. Не все продукты одинаково богаты белком, витаминами, микроэлементами или пищевыми волокнами. Согласно исследованию «Global Burden of Disease», опубликованному в The Lancet в 2019 году, неблагоприятные факторы питания были связаны примерно с 11 млн смертей в мире в 2017 году.
По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization) за 2024 год, скрытые общественно-экономические издержки агропродовольственных систем достигают около $12 трлн. Из них $8,1 трлн связаны с нездоровыми рационами и обусловленными ими заболеваниями.
Если конечный результат — здоровье человека, важно добиться сближения сельского хозяйства и пищевой промышленности со сферой здравоохранения через развитие биотехнологий. Для этого нужно управлять всей цепочкой создания ценности: от семян до здоровья человека. Задача будущего — научиться не просто производить больше еды, а создавать больше пользы на каждый килограмм.
Тэги
Продукты питания Сельское хозяйство Продовольственная безопасность Здоровье АПК Отходы Еда Искусственный интеллект

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