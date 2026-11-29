Россия намерена увеличить поставки топлива на внутренний рынок за счет импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также наращивания собственного производства, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, импорт и перенос плановых ремонтов помогают справиться с последствиями атак на НПЗ

Россия планирует нарастить поставки топлива на внутренний рынок за счет импорта и увеличения производства, сообщил вице-премьер Александр Новак в комментарии Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства», — сказал Александр Новак.

Дополнительные поставки топлива и перенос плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов помогают справляться с последствиями атак на предприятия. Об этом Александр Новак сообщил , отвечая на вопрос о масштабах ущерба от украинских ударов.

Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной из-за ремонтов нескольких нефтеперерабатывающих заводов, заявил 25 ноября Александр Новак. Днем ранее президент Владимир Путин также назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов непростой, несмотря на стабилизацию цен после октябрьского роста.

17 ноября Александр Новак поручил ускорить восстановление производственных мощностей НПЗ. Среди других мер по стабилизации рынка он назвал увеличение поставок топлива и продолжение импорта нефтепродуктов.