Новым врио губернатора Мурманской области после отставки Андрея Чибиса будет глава регионального минздрава Дмитрий Панычев, сообщило правительство региона. Он будет исполнять обязанности до назначения нового врио президентом России
Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев будет исполнять обязанности губернатора. Об этом сообщило
правительство региона.
«С 25 ноября 2026 г. и до назначения указом президента Российской Федерации временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами правительства региона обязанности губернатора Мурманской области временно исполняет заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев», — говорится в сообщении.
24 ноября президент России Владимир Путин подписал
указ о досрочном прекращении полномочий Андрея Чибиса — Мещанский районный суд Москвы отправил
его в СИЗО на два месяца по обвинению в двух эпизодах растраты в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации 25 ноября.
Незадолго до этого в правительстве области сообщили
, что исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет другой заместитель Андрея Чибиса — замглавы региона и руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова.
Андрея Чибиса задержали
в Москве 23 ноября. Официальный представитель МВД Ирина Волк в тот же день сообщила, что фигурантам вменяют хищение более 39 млн руб. у минстроя Мурманской области и растрату свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск. 25 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал
, что эпизод со взяткой касается передачи губернатору лодки стоимостью 8,5 млн руб. Сам Андрей Чибис вину не признал
, сообщили его адвокаты.
Андрей Чибис занимал пост губернатора Мурманской области с 2019 г.: сначала Владимир Путин назначил его врио губернатора, позже он победил на выборах в сентябре 2019 и 2024 гг. До этого Андрей Чибис был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Следующие выборы губернатора Мурманской области должны состояться в единый день голосования в сентябре 2027 г., сообщила
ТАСС заместитель председателя избирательной комиссии области Елизавета Евсюкова.