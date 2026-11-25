Ситуация с недопуском российских спортсменов к международным соревнованиям беспрецедентна и требует терпеливых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В последние дни ряд стран Европы отказали в визах россиянам для участия в турнирах

В Кремле считают ситуацию с недопуском российских спортсменов в международных соревнованиях сложной и беспрецедентной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Вестям».

«Ситуация сложная, она беспрецедентная, требует дополнительных усилий, но опять же очень терпеливых действий. Главное — не навредить интересам наших спортсменов. Главное — им помочь скорее начать выступать на международных соревнованиях», — сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, решения Международного олимпийского комитета и ряда спортивных федераций в пользу российских атлетов «саботируются откровенно на национальном уровне»: государства заявляют об отказе выдавать спортсменам визы.

При этом говорить о возможном отстранении европейских стран от международных соревнований пока рано, считает представитель Кремля.

24 ноября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил , что Норвегия отказала российским конькобежцам в визах для участия в этапе Кубка мира в Ставангере, запланированном на 12 декабря. С 16 ноября Норвегия ограничила въезд российских и белорусских спортсменов, включая выступающих под нейтральным флагом.

20 ноября Миграционное управление Швеции объявило об отказе выдавать шенгенские визы российским спортсменам и официальным лицам для участия в соревнованиях. Финляндия тоже ужесточила правила въезда для российских спортсменов.