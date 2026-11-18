Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала гражданское расследование в отношении Nvidia после ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора компании, узнала WSJ. Регулятор в том числе проверяет, могла ли компания вводить инвесторов в заблуждение при раскрытии информации о личных связях Дженсена Хуанга и поставках чипов в Азию

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала гражданское расследование в отношении Nvidia после ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом проверки.

Суть расследования пока неизвестна, но, по информации WSJ, регулятор проверяет, могла ли компания вводить инвесторов в заблуждение при раскрытии корпоративной информации. В частности, речь идет о раскрытии сведений о личных отношениях Дженсена Хуанга и продажах чипов компании в Азии.

Nvidia ранее отрицала наличие необычных или неожиданных отношений между Дженсеном Хуангом и бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed Алисой Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой, отмечает WSJ.

Megaspeed была одним из клиентов Nvidia в Юго-Восточной Азии и использовала чипы компании для создания центров обработки данных. По данным WSJ, компанию подозревают в перенаправлении части продукции в Китай. Министерство торговли США расследует ее деятельность с конца 2024 г. Кроме того, газета сообщает, что в прошлом году Nvidia изменила порядок раскрытия информации о международных продажах чипов и перестала отдельно указывать объем поставок в Сингапур.