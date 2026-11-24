Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг перед возвращением на должность рассказал совету директоров компании о других своих романах, которые не освещались в СМИ, сообщили источники WSJ. До сих пор было известно о трех любовницах бизнесмена, две из которых работали в Nvidia

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг перед восстановлением в должности рассказал совету директоров компании о других своих романах, о которых ранее не писали СМИ, сообщил The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, 22 ноября совет директоров провел многочасовое заседание, в ходе которого Дженсен Хуанг якобы признался в еще нескольких романтических связях, о которых СМИ еще не сообщали. Предприниматель выразил раскаяние в своем поведении, после чего совет принял решение восстановить его в должности.

«Как отмечают собеседники, знакомые с ходом обсуждения, после разговора о важности откровенности и честности совет директоров пришел к выводу, что возвращение [Дженсена] Хуанга — наилучшее решение», — отмечается в публикации.

23 ноября совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должностях президента и гендиректора компании, а также вернул его в состав совета директоров, сообщила пресс-служба компании. Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обсуждал восстановление предпринимателя в этой должности с советом директоров компании. По словам американского лидера, именно он убедил руководство Nvidia принять решение о возвращении Дженсена Хуанга.