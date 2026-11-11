«Спрос есть, возможности аграриев ограничены»

Российские производители удобрений перестраивают экспортные цепочки и осваивают новые направления производства. Почему от агробиотехнологий всё сильнее зависит сельское хозяйство и что нужно для развития собственной индустрии ферментов, аминокислот и биопрепаратов, рассказала директор по маркетингу компании «Росхим» Елена Дмитриева.

— География российского экспорта удобрений существенно изменилась. Где сегодня основные точки роста?

— Российская химическая промышленность прошла через серьезную перестройку логистических и финансовых цепочек, но экспорт удобрений продолжает расти.

В 2025 году Россия экспортировала, по оценкам Минсельхоза, около 45 млн т удобрений против 42 млн т годом ранее. Примерно 75% поставок приходится на дружественные страны, прежде всего государства Азии и Латинской Америки.

Мировой рынок удобрений продолжает расширяться. По различным оценкам, темпы его роста составляют от 3% до 7%. Это создает возможности для российских производителей. Около 80% выпускаемых в России удобрений ориентировано на экспорт, поэтому развитие отрасли во многом зависит от внешнего спроса.

При этом меняется его структура. Крупным агропроизводителям уже недостаточно обеспечить растения основными питательными веществами, нужны решения, учитывающие особенности почвы, культур и климатических условий.

— Речь идет об удобрениях нового поколения?

— Да. Все большее значение приобретают специализированные составы, содержащие, помимо азота, фосфора и калия, также серу, магний, бор, цинк и другие элементы. Улучшенные комплексные удобрения уже составляют около 20% экспортных поставок «Росхима», спрос на них растет быстрее рынка в целом.

Еще одно перспективное направление — биоудобрения и биомелиоранты — агрохимикаты с полезными микроорганизмами или иными биологическими компонентами в составе, которые повышают естественное плодородие почвы и переводят питательные элементы в легкоусвояемую для растений форму.

— Готовы ли российские аграрии переходить на более сложные продукты?

— Спрос есть, однако возможности сельхозпроизводителей ограничены экономической ситуацией. Аграрии сталкиваются со сложностями в реализации продукции, экспортной логистике и снижением цен на отдельные культуры. Поэтому на российском рынке по-прежнему широко используются традиционные удобрения.

Но структура потребления меняется. По данным РАПУ, за девять месяцев 2026 года потребление комплексных удобрений выросло на 5,1%, тогда как аммиачной селитры — снизилось примерно на 5%, фосфорных удобрений — на 8%, карбамида — на 3%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Для нас развитие специализированных продуктов — стратегическое направление. Совместно с сельхозпредприятиями и научными партнерами мы создаем экспериментальные составы и оцениваем агрономическую и экономическую результативность. Например, разработанное нами био-NPK-удобрение показало высокую эффективность на экспериментальных участках: масса корзинок подсолнечника с семенами оказалась на 15% выше, чем при использовании классического удобрения. Этот результат показывает потенциал технологии, при этом финальная оценка влияния на урожайность будет, безусловно, сформирована после завершения сбора урожая и статистической обработки данных.

— Какие еще направления агробиотехнологий вы считаете перспективными?

— От биотехнологии зависит производство кормовых добавок, ферментов, аминокислот и других компонентов, необходимых животноводству и пищевой промышленности. Например, некоторые аминокислоты животные не могут синтезировать самостоятельно в достаточном количестве, поэтому они должны поступать с кормом. У «Росхима» уже есть производство метионина — одной из таких аминокислот. И мы рассматриваем возможность строительства второй производственной линии.

Важным направлением станет и проект «Донбиотех» в Волгодонске, который планируется запустить в 2027–2028 годах. Его развитие позволит расширить производство компонентов для кормовой промышленности, в том числе аминокислот, которые Россия сегодня вынуждена импортировать.

Агропроизводителям уже недостаточно обеспечить растения основными питательными веществами, нужны решения, учитывающие особенности почвы, культур и климатических условий

— Какие технологии необходимо развивать в первую очередь?

— Прежде всего промышленную ферментацию — процесс, при котором микроорганизмы перерабатывают сырье и производят необходимые вещества, например аминокислоты.

Недостаточно просто подобрать микроорганизм. Нужно добиться высокой производительности, устойчивости процесса и конкурентоспособной себестоимости продукта. Для этого необходимы исследования в области биоинженерии и совершенствование промышленных штаммов микроорганизмов.

В Китае эти технологии развиваются уже много лет. В России есть сильная фундаментальная научная школа, но пока недостаточно возможностей для быстрого перехода от лабораторной разработки к промышленному применению.

— Каких специалистов особенно не хватает для развития биотехнологий?

— Современная биоинженерия находится на пересечении биологии, химии, математики и информационных технологий. Сегодня часть исследований можно моделировать с помощью компьютерных систем, анализа больших данных и ИИ. Но для этого нужны специалисты, которые понимают биологические процессы и умеют работать с цифровыми инструментами.

«Росхим» сотрудничает с российскими университетами. В частности, мы заключили соглашение с РЭУ им. Г. В. Плеханова о взаимодействии в области биоэкономики, научных исследований и подготовки кадров. Мы считаем такую модель перспективной: предприятие готовит специалистов под конкретные задачи, а студенты еще во время обучения знакомятся с реальным производством.