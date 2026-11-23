Я очень люблю фантастику: и кино, и книги. Поэтому о том, как среднестатистический человек представляет себе мрачное будущее с ИИ, знаю не понаслышке. Но в жизни все будет по-другому. В ближайшие годы стремительно развивающиеся ИИ-агенты человечество уничтожать и захватывать не собираются. Да и заменят вряд ли. Если же вы, прочитав это, вздохнули с облегчением, то зря. Проблем с ИИ не оберешься, и в нашей кибербез-индустрии мы сталкиваемся с ними все чаще и чаще.

Евгений Касперский Основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского»

Прогнозы и угрозы

Полагаю, что дальше лучше не будет. Хотя прогнозы — дело неблагодарное. Я в своих, бывает, ошибаюсь. В прошлом году на одном из наших мероприятий рассуждал о будущем. Говорил, что в ближайшие пять лет мы будем наблюдать рост атак с использованием технологий искусственного интеллекта. Даже графики рисовал. И ошибся. Пятилетку индустрия киберпреступности выполнила в рекордный срок… даже не за два года! Уже через месяц пошли первые отчеты об использовании ИИ в новых атаках, в том числе для разработки особо заковыристого вредоносного кода. А сейчас мы видим, как ИИ помогает киберзлодеям развивать и старые, и новые способы нападения. Увы, такова новая реальность.

Реальность, не фантастика. Ведь ничего фантастического в ИИ нет. Как математик по образованию, хочу подчеркнуть: ИИ — это прежде всего алгоритмы, математические модели. Да, очень сложные, но вполне земные. Когда-то я даже утверждал, что большие языковые модели (LLM) сами по себе никакой опасности представлять не могут. Потому что, если не дать ИИ возможность нажать красную кнопку, он ее и не нажмет.

Увы, все оказалось сложнее. Агент ведь не просто отвечает на вопросы — он получает цель и самостоятельно выполняет цепочку действий с помощью подключенных инструментов. Неважно, какого цвета кнопка. Если дать ИИ-агенту доступ к нужным инструментам и недостаточно ограничить его действия, кнопка вполне может оказаться нажатой. И злоумышленники уже научились этим пользоваться.

Нет неуязвимых систем

Вот тут стоит перейти к практике. А на практике ИИ — это качественно новый уровень автоматизации. Это автоматизация на стероидах. Злоумышленники теперь берут не только и не столько умением, сколько числом. ИИ помогает им быстрее находить уязвимости и эффективнее их эксплуатировать. Поэтому в современном мире уже не стоит вопрос, возможно ли проникнуть в ту или иную информационную систему. Абсолютно неуязвимых систем не бывает. Вопрос в затратах. И наша задача, как кибербезопасников, сделать атаку прежде всего невыгодной. Чтобы у злодеев дебет с кредитом не сходился. Хорошая новость — мы знаем как. И с помощью кибериммунных технологий, и с помощью ИИ.

Причем технологии на основе искусственного интеллекта и машинного обучения мы используем уже больше 20 лет. Сначала они помогали нам автоматизировать анализ вредоносного кода. В 2025 году наши системы обнаруживали в среднем полмиллиона новых вредоносных файлов ежедневно. Без автоматизации такой поток просто не переварить. И мы продолжаем внедрять новые ИИ-технологии в наши продукты: они помогают быстрее реагировать на угрозы, снижают нагрузку на специалистов и берут на себя рутинные процессы.

Языковой барьер

Еще одно опасение, касающееся ИИ, заключается в том, что мы уже не всегда понимаем, что именно делают ИИ-агенты и почему. А дальше с пониманием может стать еще сложнее. Накодили на свою голову! Вот, например, любопытный эксперимент компании Emergence AI, о котором рассказал журнал Science. Исследователи позволили агентам на основе больших языковых моделей долго общаться друг с другом. Те начали сокращать сообщения, опускать грамматические конструкции и использовать необычные метафоры и выражения, смысл которых человеку было трудно уловить. При этом сами агенты продолжали успешно понимать друг друга. То есть в их общении возникло нечто вроде собственного жаргона.

Это, конечно, тревожный звоночек: как контролировать то, чего не понимаешь?

Но я вновь выступлю с позиции осторожного оптимиста. Если правильно выстроить архитектуру безопасности, риски от ошибок и злонамеренного использования ИИ-агентов можно существенно снизить. Наши специалисты недавно подготовили исследование на эту тему, поэтому за деталями — к ним. Я лишь очень поверхностно посоветую. Граждане, считайте LLM недоверенными, внешние данные — потенциально вредоносными, а необратимые действия разрешайте только после подтверждения человеком. Сводите к минимуму число компонентов, которым необходимо доверять, изолируйте их друг от друга и контролируйте взаимодействия по принципу «запрещено всё, что не разрешено». И будет вам счастье.

Или не будет. Меня удивляет, с какой скоростью меняются технологии. Особенно в сфере искусственного интеллекта. Например, в конце осени у меня будет выступление как раз на пересечении кибербеза и ИИ. Так вот, мы не спешим окончательно собирать презентацию: точно знаем, что за месяц произойдет столько всего, что подготовленные сегодня слайды придется глубоко корректировать. Вывод: ИИ пришел в нашу жизнь, и пришел надолго. Нет, в голливудский сценарий из «Терминатора» и «Матрицы» я не верю. Но да, ИИ уже коренным образом меняет сферу кибербезопасности. А значит, нужно не только следить за новостями, но и учиться защищаться в этой новой реальности.