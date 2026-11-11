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Как использовать ИИ в бизнес-процессах

Почему нейросети могут усугубить проблемы

Александр Сычев
Александр Сычев Колонки 11 ноя 2026
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Искусственный интеллект в работе регулярно используют 31% российских компаний, еще 43% тестируют его потенциал, но довольны результатами далеко не все. ИИ помогает готовить документы, обрабатывать информацию и ускорять выполнение задач. Однако скорость не всегда означает эффективность. Вместе с новыми возможностями ИИ может обострить существующие проблемы. Внедрение нейросетей меняет подходы к управлению, но не уменьшает роль человека.
Александр Сычев Александр Сычев Основатель ST Education, сооснователь Presium Education, преподаватель Московской школы управления Сколково

Быстрее не значит лучше

Почти треть российских компаний используют нейросети регулярно, свидетельствуют данные «СберПро» и аналитического центра TAdviser. Еще 43% реализуют пилотные проекты, более половины которых, правда, не получают практического использования. Полномасштабно же в рабочих процессах ИИ внедрен только у 10−15% крупных холдингов. Около 80% опрошенных планируют расширять применение ИИ.
Чаще всего компании делегируют ИИ задачи, связанные с обработкой информации и подготовкой типовых материалов. В первую очередь это ассистирование на встречах: протоколирование и расшифровка, подготовка саммари. Часть задач копирайтеров и дизайнеров уже выполняют нейросети. ИИ также часто используется в аналитике данных. Он помогает быстро обрабатывать большие массивы информации, выявлять закономерности и формулировать выводы.
Пока менее распространено, но активно развивается применение ИИ для прототипирования, создания интерфейсов, дашбордов (интерактивных панелей, на которых ключевые показатели собраны в одном месте и представлены в виде графиков, диаграмм, таблиц), сайтов, приложений, цифровых сервисов.
Задача руководителя — организовать работу так, чтобы технологии помогали сотрудникам, а не подменяли их экспертизу. Если менеджер испытывает трудности с постановкой задач, объяснением целей и оценкой результатов, нейросети могут лишь усугубить ситуацию. В крупных организациях информация проходит через несколько уровней управления, и на каждом из них она может терять часть первоначального смысла. ИИ добавляет в эту цепочку еще одно звено.
Нередко руководители сами недостаточно хорошо понимают принципы работы новых технологий, чтобы объяснить их команде. В итоге отдельные операции выполняются быстрее, но эффективность управления от этого не обязательно повышается.
Языковые модели уже помогают сотрудникам обсуждать идеи и проводить мозговые штурмы. При выполнении же некоторых задач нейросеть напоминает стажера: быстро справляется с поручениями, но полученный результат нужно проверять. Одни задачи ИИ способен выполнять самостоятельно, другие — только в заданных рамках, а по наиболее значимым вопросам должен лишь готовить материалы для утверждения человеком.
Важно также разделять задачи, направленные на получение результата, и те, которые предполагают использование профессиональных навыков сотрудников. В первом случае ИИ помогает экономить время, во втором полезнее сначала разобраться в задаче самостоятельно и лишь затем обратиться к нейросети.

Скрытые издержки автоматизации

Один из главных рисков использования ИИ — размывание ответственности. Кто отвечает за ошибку: разработчик модели, менеджер, задавший неверный запрос, или сотрудник, который не проверил ответ? Ответственность менеджмента за решения с использованием ИИ нередко не закреплена в рабочих процессах и документах.
Доверие к ИИ тоже влияет на восприятие информации. В эксперименте, описанном Harvard Business School, сотрудники оценивали ответы как менее полезные, если считали, что их подготовила нейросеть, даже когда на самом деле автором был человек.
Автоматизация иногда увеличивает нагрузку на сотрудников. В одной крупной IT-компании менеджеры среднего звена не доверяли автоматическим выжимкам системы «Ассистент руководителя» и перепроверяли их вручную. Вместо экономии времени возникло дублирование работы.
Еще в одном случае ИИ помог сократить срок выполнения важной для топ-менеджмента задачи с 6 месяцев до 2 недель. Однако недочеты в работе оказались настолько существенными, что заказчики не смогли использовать результат.
Чтобы снизить риски, компании необходимо заранее определить границы самостоятельности ИИ, закрепить ответственных за утверждение результатов и сохранить контроль человека над наиболее значимыми решениями.

Запасной план

Внезапная недоступность значимого для рабочих процессов цифрового инструмента — это сценарий, к которому нужно готовиться заранее. Опыт 2022 г., когда российские пользователи столкнулись с отключением ряда международных сервисов, показал, что такие ситуации возможны. Поэтому компаниям важно заранее предусмотреть резервное копирование критически важных данных и разработать план восстановления работы на случай потери доступа к ИИ.
Если отключение всё же произошло, компании необходимо одновременно искать альтернативу и переводить ключевые процессы на ручное управление. Для координации действий можно создать кризисный штаб, который временно возьмет на себя управление затронутыми операциями. Следующий этап — выбор замены и перенос работы на новый сервис.
Таким образом, устойчивость бизнеса зависит не только от возможностей ИИ, но и от того, насколько четко распределены полномочия и ответственность, а также продуманы действия на случай сбоя. Технология способна ускорить работу, однако управлять ее результатом и последствиями по-прежнему предстоит человеку.
Тэги
Искусственный интеллект Нейросети Бизнес Руководители Работа Управление персоналом

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