Российские власти готовят комплекс мер для того, чтобы снизить объемы неиспользуемых сетевых мощностей и более рационально выстраивать работу энергосистемы. Минэкономразвития подготовило концепцию продажи излишков мощностей для подключения новых потребителей. Этот принцип позволит избежать строительства лишней капиталоемкой инфраструктуры. Но эффект будет ограниченным — мощности привязаны к одному центру питания и не могут свободно перераспределяться по всей энергосистеме.

Как будут задействовать неиспользуемую мощность

Проект постановления, описывающий концепцию перераспределения невостребованной максимальной мощности между потребителями, опубликован 27 ноября на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что механизм должен вступить в силу с 1 января 2027 г.

Минэк, как следует из пояснительной записки к документу, обосновывает необходимость внедрения концепции тем, что она поможет рациональнее использовать сетевые мощности и находить оптимальные решения при технологическом присоединении потребителей к сетям.

Несоответствие фактически потребляемой мощности уровню, заявленному при техприсоединении, стало одной из ключевых проблем в электросетевом комплексе, сказал «Эксперту» замглавы Минэка Михаил Каминский. «Подключение новых потребителей сопровождается дополнительным сетевым строительством, что приводит к вынужденному росту конечных цен на электроэнергию», — отметил он. В июне на ПМЭФ замминистра говорил, что сейчас потребители прямо оплачивают менее 40% сетевой мощности, а плата за используемый резерв распределяется между всеми потребителями.

Чтобы избежать строительства лишней инфраструктуры, Минэк предлагает обязать сетевые компании при техприсоединении потребителей в первую очередь использовать излишки мощности.

Механизм продажи мощности будет выглядеть следующим образом:

сетевые компании получают заявку от подключенного потребителя на снижение объема максимально выдаваемой мощности;

информация о потенциальном объеме мощностей для перераспределения публикуется на едином информационном ресурсе;

при рассмотрении заявки на техприсоединение потребителей сетевая компания обязательно оценивает возможность перераспределения сетевой мощности как альтернативу новому строительству.

Что думают в отрасли

В «Россетях» сообщили «Эксперту», что принимают участие в проработке вопроса и поддерживают совершенствование механизмов, которые позволят повысить эффективность использования инфраструктуры. В компании напомнили, что возможность техприсоединения через перераспределение мощности на центрах питания уже предусмотрена законодательством, многие заявители ей воспользовались. Для реализации предлагаемой Минэком концепции потребуется проведение ревизии мощности потребителей, считают «Россети».

В «Совете рынка» (регулятор оптового рынка электроэнергии) заявили, что поддерживают инициативы, способствующие развитию рыночных механизмов при условии их эффективности, практической применимости и прозрачности правил. Но там также обратили внимание, что принципиальное значение в механизме продажи излишков мощности имеет оценка потенциальной емкости рынка: объемов спроса и предложения, а также технической реализуемости. В ассоциации пояснили, что потенциальные резервы сетевой мощности не могут свободно перераспределяться по всей энергосистеме — они локализованы в отдельных центрах питания.

Для запуска рынка перераспределения сетевых мощностей нужен спрос, которого не хватает из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры, отметили в «Сообществе потребителей энергии» (АСПЭ). Резервы сетевой мощности зачастую имеются не там, где она востребована, добавили в ассоциации. В АСПЭ привели в пример ХМАО, где ФАС пытается привлечь майнеров для загрузки свободных мощностей, которые появились в местах, где была прекращена добыча нефти, а новые потребители не появились.

В Минэнерго не ответили на вопросы «Эксперта».

Как еще планируется оптимизировать рынок мощности Концепция перераспределения сетевой мощности увязана с внедрением механизма оплаты услуг по передаче электроэнергии по максимальной мощности (take-or-pay), рассказали «Эксперту» два источника в энергетической отрасли. Об этом же говорил еще на ПМЭФ-2026 Михаил Каминский. Он тогда объяснял, что введение take-or-pay создаст экономические стимулы для отказа от неиспользуемых резервов мощности. Принцип take-or-pay означает, что крупные потребители будут оплачивать электроэнергию исходя из максимальной мощности, заявленной при техприсоединении, а не по фактическому объему потребления. Дискуссия о внедрении этого механизма в электроэнергетике идет уже не первый год, вызывая традиционные разногласия между регуляторами и потребителями. Тем не менее президент РФ Владимир Путин поручил уже с 1 января 2027 г. обеспечить применение принципа take-or-pay, распространив его на первом этапе только на новых потребителей.

Какой эффект даст продажа излишков мощности

Закрепление принципа «сначала используем свободную мощность, только потом строим новые сети» поможет инвесторам подключаться к сети быстрее, а отрасли — избежать строительства там, где в сети еще есть запас, сказал «Эксперту» директор центра экономики отраслей ТЭК и ЖКХ Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. По его словам, в итоге это поможет сдержать рост тарифов для всех потребителей.

Планируемые инвестпроекты в энергетике рассчитаны на явно завышенный спрос, предложение Минэка позволит более качественно планировать развитие энергосистемы, полагает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) Александр Широв. «Если уже существующий потребитель сокращает объем отбираемой электроэнергии и мощности, целесообразно найти способ задействовать эти высвободившиеся объемы вместо того, чтобы строить новую капиталоемкую инфраструктуру за счет надбавки к цене», — пояснил он.

Вместе с тем перераспределение сетевой мощности будет точечной мерой, а ее эффект для энергосистемы будет ограниченным, подчеркнул директор группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко. Сергей Роженко отметил, что практический эффект для потребителей будет зависеть от трех факторов:

наличия прозрачной базы данных о резервах по центрам питания;

упрощения процедуры переоформления техприсоединения;

того, будет ли плата за резерв достаточно ощутимой, чтобы стимулировать отказ текущих собственников от лишней мощности.

Аналитик полагает, что передать резерв получится только там, где у двух сторон общий центр питания и сопоставимые параметры присоединения. По его мнению, это возможно преимущественно на крупных промышленных площадках с плотным размещением производств.