Китайские инвесторы готовы вложиться в международный транспортный коридор Мохэ — Найба в Якутии, предоставив не только строительные компетенции и кадры, но и деньги. Проект должен связать Китай с Севморпутём через новую железнодорожную инфраструктуру и глубоководный порт. Его стоимость эксперты оценивают примерно в 3 трлн руб.

Инвестиции без банков

Китайские инвесторы совместно с российскими готовы профинансировать проект международного транспортного коридора Мохэ — Найба в Якутии. Сейчас формируется международный консорциум участников проекта.

«Китайцы крайне заинтересованы: для них это фантастическое сокращение сроков и стоимости. Они готовы прямо заходить, строить и вкладываться деньгами», — сообщил «Эксперту» глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах форума «Транспорт России».

Банковское финансирование для проекта не рассматривается. Потенциальные китайские партнеры, с которыми ведутся переговоры, — инженерно-строительная корпорация China Railway Engineering Corporation (CREC) и железнодорожная строительная корпорация China Railway Construction Corporation, сообщили в пресс-службе Республики Саха (Якутия).

Российскими участниками консорциума, по материалам, представленным на «Транспорте России», стали «Железные дороги Якутии», «Таймыр Инвест» и инфраструктурный холдинг «Группа ВИС». Власти республики также ведут переговоры о создании единого российско-китайского инвестиционного контура.

Четыре этапа до Магадана

Проект будет реализовываться поэтапно — от пограничного перехода с Китаем до выхода к Тихому океану:

2027 год: пограничный переход Джалинда — Мохэ, реконструкция участка «Сковородино — Рейново» протяженностью 68 км, мост через Амур и понтонная переправа для тестовых перевозок.

пограничный переход Джалинда — Мохэ, реконструкция участка «Сковородино — Рейново» протяженностью 68 км, мост через Амур и понтонная переправа для тестовых перевозок. Ранняя фаза: глубоководный терминал Найба и подъездные маршруты к золоторудному месторождению Кючус.

глубоководный терминал Найба и подъездные маршруты к золоторудному месторождению Кючус. Средняя фаза: железнодорожная линия Нижний Бестях — Хандыга протяженностью 375 км с мостом через реку Алдан.

железнодорожная линия Нижний Бестях — Хандыга протяженностью 375 км с мостом через реку Алдан. Финальная фаза: железнодорожные линии Хандыга — Найба (1325 км) и Хандыга — Магадан (1225 км), а также модернизация порта Магадан.

Сколько будет стоить проект

Ранее реализация этого транспортного коридора оценивалась в 1,13 трлн руб. Точной стоимости пока нет, рассказал глава республики «Эксперту». Она будет зависеть от конфигурации проекта. «Мы сейчас находимся в стадии его обсуждения. Очень много зависит от того, какой будет вариант постройки железной дороги: будет ли она только грузовая или пассажирская тоже. Мы больше склоняемся к варианту только грузовой. Маршрутизация точно должна быть определена. Мост совмещенный автомобильно-железнодорожный получается или нет [также потребуется определить]», — ответил Айсен Николаев на вопрос о стоимости проекта. По словам собеседника, реконструкция отдельных участков уже началась.

Эксперты допускают, что реальная стоимость проекта может оказаться существенно выше. Ведущий эксперт «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов оценивает потенциальный бюджет в 2,5–3 трлн руб. с учетом строительства в условиях вечной мерзлоты, мостов, энергоснабжения, ледокольного обеспечения, логистики и инфляции.

Китайские инвесторы, вероятнее всего, будут оценивать отдельные объекты, а не проект целиком, считает руководитель проектов Strategy Partners Артем Суворов. С ним согласен Игорь Смирнов, директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ). По его словам, Китай, скорее всего, профинансирует инфраструктуру на своей стороне границы, а в российской части будет участвовать как подрядчик и, возможно, принесет связанное финансирование (то есть деньги, привлеченные под конкретные работы — строительство, оборудование, материалы, — а не инвестирование в проект целиком). В любом случае о китайских деньгах сейчас можно говорить только как о переговорах, добавляет он.

Зачем новый арктический проект Китаю и России Для Китая коридор Мохэ — Найба будет кратчайшим на пути до Европы. По оценке главы Якутии Айсена Николаева, он составит 10,7 тыс. км, тогда как сухопутный маршрут через Казахстан и Россию составляет 12,8 тыс. км, мультимодальный сервис через греческий порт Пирей — 20,1 тыс., а через Суэцкий канал — 21,3 тыс. км. Однако само прохождение по СМП потребует навигации и ледокольной проводки. Для России этот проект объединит существующую Амуро-Якутскую магистраль (1238 км, пропускная способность до 14 млн т/год), новый пограничный переход Джалинда (РФ) — Мохэ (КНР), глубоководный терминал Найба (глубина 11–12 м, рядом с портом Тикси) и новые железнодорожные линии до Найбы и Магадана (1700 км и 1600 км соответственно). Маршрут разрабатывается для загрузки Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Проект является частью комплексного плана развития Арктики и ТТК. Соответствующий документ разрабатывается Минвостокразвития совместно с регионами и бизнесом по поручению президента и должен быть утвержден в 2027 г., рассказали «Эксперту» в пресс-службе министерства. Коридор должен связать страны АТР и Юго-Восточной Азии с Арктикой, добавили там.

Что повезут на север

По официальной проектной модели коридор должен выйти на объем грузоперевозок в 30 млн тонн в год к 2035 г. Однако, по оценке Дмитрия Баранова, это «маловероятно»: реалистичнее 2–4 млн тонн в год к началу—середине 2030-х. Основу грузовой базы составят северный завоз, грузы с золоторудного месторождения Кючус и якутский сырьевой экспорт; контейнерная составляющая оценивается в 30–80 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) в год.

Главные риски проекта:

Медленная стройка. До 2034 г., по мнению Игоря Смирнова из ЦЭИ, реалистично завершить лишь первые этапы — терминал Найба, зимник к Кючусу, понтонная переправа через Амур и участок Нижний Бестях — Хандыга. По оценке президента Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, при интересе китайских инвесторов коридор может быть введен в действие поэтапно в 2035–2037 гг. Первоначальный грузопоток эксперт оценивает в 12–30 млн тонн в год.

До 2034 г., по мнению Игоря Смирнова из ЦЭИ, реалистично завершить лишь первые этапы — терминал Найба, зимник к Кючусу, понтонная переправа через Амур и участок Нижний Бестях — Хандыга. По оценке президента Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, при интересе китайских инвесторов коридор может быть введен в действие поэтапно в 2035–2037 гг. Первоначальный грузопоток эксперт оценивает в 12–30 млн тонн в год. Отсутствие госфинансирования и гарантий. При текущей оценке стоимости и заявленной грузовой базе проект не сможет окупиться за счет тарифов, а для привлечения частных инвестиций потребуются госгарантии или финансирование из ФНБ. «Чтобы вернуть даже 1,13 трлн руб., тариф на будущей сети должен быть в 4–5 раз выше средней по сети РЖД», — отмечает Игорь Смирнов.

Коридор Мохэ — Найба нужен обеим сторонам: Китаю как дополнительный выход к Северному морскому пути и альтернатива существующим маршрутам доставки грузов в Европу, России — как драйвер развития Арктики и Дальнего Востока. Но проект потребует значительных инвестиций, четкой координации между Москвой и Пекином, а также решения вопроса с грузовой базой и финансированием.