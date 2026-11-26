Минтруд завершает работу над кадровой стратегией до 2036 г. «Эксперт» узнал, на чем она будет строиться, и выяснил у экономистов, где в экономике с безработицей 2,2% еще остался резерв рабочей силы.

Три группы

Вопрос рынка труда будет рассматриваться на следующем заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре, рассказали «Эксперту» 2 федеральных чиновника. В частности, там планируется обсудить стратегию кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 г., работу над которой завершает Минтруд. По словам источников «Эксперта», в основу стратегии лягут 3 вектора, рассчитанные на разные поколения работников:

Для работников среднего возраста расширят возможности переобучения и повышения квалификации, чтобы им было проще горизонтально двигаться на рынке труда: менять сферу деятельности и переходить в другие отрасли без потери в зарплате, но с увеличением вклада в экономику.

Молодежи, прежде всего многочисленному поколению 2010-х гг. рождения, которое начнет выходить на рынок труда в ближайшие годы, помогут получить навыки, которые соответствуют потребностям экономики и динамике рынка труда. Как отметил один из собеседников, главной целью будет развить у «зумеров» гибкие навыки. Он описывает их через «3 типа интеллекта»: индивидуальный (умственные и когнитивные способности самого работника), социальный (умение организовать работу людей вокруг себя ради результата) и технологический (умение пользоваться технологическими новшествами, чтобы добиться нужного результата).

Для старшего поколения предусмотрят меры, которые позволят как можно дольше сохранять трудовую активность. Задача в том, чтобы определить, в каких сферах опыт старших работников остается востребованным, и помочь им продолжать там работать.

Как уточнил один из собеседников, работники из группы старшего поколения уже в значительной степени вовлечены в экономику. Таких кадров, которые хотели бы работать, но по тем или иным причинам не могут устроиться, немного. Речь идет, скорее, о повышении эффективности их труда.

«Для предприятий сегодня это (старшее поколение. — „Эксперт“) ценнейший актив. Компании держатся за профессионалов, пытаются сохранить опытных сотрудников. Я езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками. Хороший токарь передает свое мастерство более молодым, помогает влиться в коллектив, занимается воспитанием», — говорил министр труда Антон Котяков в интервью «Эксперту» в феврале 2026 г.

По словам одного из собеседников, эти 3 направления — общая рамка стратегии. Помимо них, особое внимание уделят развитию платформенной занятости. В частности, планируются и законодательные изменения. Также будет проводиться работа по более тесному вовлечению в экономику жителей Северного Кавказа (показатель безработицы в этом регионе исторически существенно превышает среднероссийский).

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил подготовить кадровую стратегию до 1 декабря 2026 г.

Представитель Минтруда не ответил на просьбу «Эксперта» уточнить, какими будут акценты кадровой стратегии.

Разработчики проекта исходят из того, что большого свободного резерва рабочей силы в экономике больше нет, а технологии будут менять структуру профессий, рассказал один из собеседников «Эксперта», знакомый с обсуждением документа. Безработица в России по-прежнему держится у исторического минимума: в сентябре она составила 2,2% , и Минэкономразвития ожидает , что до 2029 г. она не превысит уровня в 2,3%.

По словам собеседника, с учетом вовлечения жителей Северного Кавказа показатель безработицы может и еще опуститься. Предельный минимум — 1,8%.

Демография картину в ближайшие годы не улучшит: по прогнозу Минэкономразвития, численность рабочей силы до 2029 г. почти не изменится

Экономисты и эксперты рынка труда рассказали «Эксперту», как 3 вектора стратегии помогут закрыть дефицит кадров, что нужно каждому поколению работников и почему результат во многом будет зависеть от бизнеса.

Средний возраст: учиться без потери зарплаты

Глава Минтруда Антон Котяков еще в марте 2026 г. заявлял , что занятость среди 30—50-летних достигла пиковых значений и уже превышает 90%. По оценке Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка, значительная часть оставшихся безработных ищет работу меньше трех месяцев и устойчивым кадровым резервом не является — среди работников среднего возраста вовлекать в работу почти некого. Задача в другом — помочь им перейти туда, где они нужнее экономике.

Но для переобучения взрослых есть значимый барьер — и заключается он даже не в организации и стоимости таких программ. «У взрослого работника альтернативные издержки образования значительно выше, чем у молодежи. Даже бесплатное обучение обходится дорого, если его нельзя совмещать с работой: обучающийся теряет заработок», — говорит научный сотрудник Института Гайдара Ангелина Шпилевая. Длительная переподготовка на 3-4 года для 40-летнего специалиста с высшим образованием поэтому часто нецелесообразна, считает эксперт: ставку лучше делать на короткие модульные программы, которые можно проходить без отрыва от работы и хотя бы частично в оплачиваемое рабочее время.

Освоение новой специальности не обязательно означает потерю дохода, не соглашается директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов: понимая, что готовых специалистов на рынке не хватает, компании уже самостоятельно взялись за обучение сотрудников. По данным сервиса, в январе — октябре 2026 г. работодатели, которые предлагают дополнительные бонусы к зарплате, в 31% случаев указывали среди них обучение на рабочем месте. Например, сборщику мебели с обучением в среднем предлагали 127,3 тыс. руб. в месяц, автослесарю — 120,4 тыс. руб.

Такая политика может быть вполне выгодной для компании, подтверждает директор по персоналу Strategy Partners Алексей Карпов. Для этого нужно сначала оценивать, кто из сотрудников справится с новой профессией, и учить самых перспективных за свой счет или с частичным возмещением расходов работником. Риск, что обученный сотрудник уйдет, снимает ученический договор.

Еще одно ограничение, которое нужно будет учесть в кадровой стратегии, — особенности региональных рынков труда, добавляет профессор Финансового университета Александр Сафонов. Смена профессии имеет смысл, только если на новую специальность есть спрос в том регионе, где живет работник. В России переезжать ради работы готовы немногие, поэтому низкая трудовая мобильность, по словам Сафонова, станет камнем преткновения для программ переобучения.

Старшее поколение: удержать опыт

По данным «Авито Работы», в январе — октябре 2026 г. больше всего вакансий, доступных пенсионерам, размещали предприятия торговли, доставки, логистики и общепита. Быстрее всего число таких предложений росло в управлении транспортной инфраструктурой (+55% год к году), строительстве (+32%) и финансовых услугах (+20%), рассказал Роман Губанов. Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок добавляет, что широкие возможности продолжать работу есть у старших сотрудников бюджетного сектора — образования, здравоохранения и культуры.

Научный сотрудник Центра трудовых исследований (ЦТИ) ВШЭ Анна Зудина отмечает, что занятость после 60 лет растет, и сильнее всего — среди мужчин 60–64 лет. По опубликованным в июне данным опроса SuperJob , почти четверть компаний, испытывающих кадровый голод, старались удерживать сотрудников пенсионного возраста, так как у них уже есть опыт и знание специфики фирмы, напоминает она. Дополнительно заинтересовать бизнес в найме пенсионеров может снижение тарифов страховых взносов за работников старше 60 лет, отмечает Ангелина Шпилевая. При этом компаниям, которые оформляют наставничество и доплачивают опытным сотрудникам за обучение молодых, можно давать налоговые льготы или гранты. Вместе с тем эксперт напоминает, что многим работникам старше 60 лет здоровье не позволяет трудиться полный день — и значимый потенциал у таких людей есть только в отраслях, где нет тяжелого физического труда и можно договориться о неполной занятости.

Вдобавок даже при активном содействии государства сильно нарастить занятость в этой возрастной группе вряд ли получится. В последние годы экономика и так добирала работников в основном за счет старшего поколения. По подсчетам ЦМИ Сбербанка, работники старше 55 лет обеспечили 2,2 млн из 2,7 млн прироста занятости в 2021–2025 гг. По оценке аналитиков, этот источник для рынка труда практически исчерпан. Сафонов тоже считает этот резерв почти выбранным: многие пенсионеры из-за невысоких пенсий и так работают, а остальные заняты уходом за внуками или родственниками.

Молодежь: учить тому, что не умеет ИИ

Поколение 2010-х, на которое также рассчитывает стратегия, действительно велико: в 2014 г. в России родилось почти 1,94 млн детей , в 1,6 раза больше, чем в 1999-м. Глава Минтруда в интервью «Эксперту» называл молодежь до 30 лет главным кадровым резервом, а самым перспективным — возраст 18–27 лет. Стереотип об инфантильности зумеров министр не разделяет: «С новым поколением надо учиться работать и разговаривать по-новому».

Однако быстрого эффекта эта группа не даст: массово поколение 2010-х выйдет на рынок труда только в 2030-х. К этому времени влияние технологий на рынок труда уже станет очень заметным, отмечают собеседники «Эксперта». В РАНХиГС подсчитали, что к 2035 г. внедрение ИИ может снизить спрос на труд на 10% — с 76,7 млн до 69 млн работников. Замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников также оценил , что высокому риску из-за ИИ подвержено примерно каждое десятое рабочее место в России.

Зудина отмечает, что ИИ пока меняет не профессии целиком, а отдельные задачи, поэтому под ударом прежде всего типовые цифровые операции, из которых как раз и состоит работа начинающих специалистов. «Выпускники 2030-х будут конкурировать за рабочие места не с ИИ как таковым, а с более опытными коллегами, свободно владеющими навыками работы с ним. Поэтому фокус подготовки должен сместиться на навыки, которые ИИ не заменит или которые позволят им эффективно пользоваться», — говорит она. Речь о критическом и системном мышлении, социально-эмоциональных навыках, умении ставить задачи нейросетям и оценивать их ответы.

Шпилевая также предупреждает, что, если ИИ сократит число позиций для новичков, молодым негде будет получить первый опыт, а без него не вырастут квалифицированные кадры. Поэтому вузам и колледжам нужно вместе с работодателями усиливать практическую подготовку на реальных задачах отрасли, считает она.

Поможет ли Северный Кавказ закрыть дефицит кадров Резерв рабочей силы неравномерно распределен по территории России. Во II квартале 2026 г. безработица была выше средней по стране в 26 регионах, а в двух превысила 10%. Ими оказались 2 республики Северного Кавказа: Ингушетия (22,6%) и Дагестан (10,1%). Для сравнения: в Калужской и Нижегородской областях безработица не дотягивала до 1%. По словам источника, если «поработать с регионами Северного Кавказа, общероссийскую безработицу в перспективе можно опустить ниже 2%». Ляшок скептичнее оценивает потенциал этих областей: крупных работодателей в округе немного, поэтому спрос на рабочую силу там ниже, чем в большинстве регионов. Основной канал миграции — молодежь, которая уезжает учиться в крупные города и остается там. Старшие работники переезжают очень неохотно.

Кто должен платить за обучение

Сейчас переобучение в основном оплачивают не из бюджета. По данным сборника ВШЭ «Образование в цифрах: 2026», в 2025 г. больше половины слушателей программ дополнительного профессионального образования учились по платным договорам за свой счет, около трети — за счет бюджета, остальных обучали работодатели.

Шпилевая предлагает распределять расходы в зависимости от того, кто получает выгоду. Если приложить эту схему к трем векторам стратегии, базовую подготовку молодежи оплачивает государство, а практику и стажировки — бизнес. Переобучение работников среднего возраста берет на себя государство, если работник рискует потерять место или не может найти новое, работодатель — если учит работе со своими технологиями. Наставничество, в котором заняты старшие сотрудники, оплачивают компании при поддержке государства. Отдельно государство финансирует подготовку сотрудников бюджетной сферы, включая врачей и педагогов.

Сафонов же считает, что работодатели вряд ли станут чаще платить за переобучение, поэтому эту функцию придется взять на себя государству.

интервью «Эксперту» помощник президента Владимир Мединский заявлял, что для борьбы с дефицитом кадров стоит перейти к модели, когда обучение отрабатывают все, кто учится за счет бюджета. Сейчас такие обязательства есть только у целевиков, а остальные бюджетники, по словам Мединского, государству ничем не обязаны. По его мнению, за любое обучение «кто-то должен отвечать»: если платит государство, выпускника обязательно распределяют по трудовому контракту, если предприятие — оно становится его работодателем, а студент, который платит сам, берет на себя рыночный риск. «Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице», — заявлял он.

Сафонов видит роль государства иначе: в создании эффективной инфраструктуры рынка труда. Власти должны обеспечивать доступное качественное образование, стабильные трудовые гарантии и стимулы для работодателей, которые нанимают молодых и старших работников, считает экономист. Кроме того, к группам, которых можно активнее включать в экономику, он также относит инвалидов и осужденных: за счет них, по подсчетам Сафонова, емкость рынка труда можно увеличить на 2 млн работников.

В целом эксперт называет обновление стратегии важным шагом, но «главное слово», по его мнению, всё равно остается за бизнесом. Если работодатели не будут менять условия труда, повышать престижность и экономическую выгоду работы, усилия государства дадут совсем другой эффект, предупреждает он. От компаний зависит и то, станут ли они внедрять технологии или предпочтут снижать издержки за счет дешевой иностранной рабочей силы.