Катастрофическое поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс стало личной «заслугой» Дональда Трампа и результатом его работы на посту президента США. Особенно среди неудачных решений выделяется агрессия против Ирана, хотя были и другие непопулярные ходы. Внешнеполитический курс Вашингтона на ближайшие два года радикально не изменится, в том числе в отношении России и Украины, но реализовывать его команде Трампа будет гораздо тяжелее, чем сейчас.

Дмитрий Суслов Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай»

Причины поражения республиканцев

В силу цикличности американской политики Демпартия, скорее всего, все равно бы победила на промежуточных выборах, но не с таким отрывом. Консервативный прогноз соответствовал практике последних десятилетий — республиканцы потеряли бы большинство в Палате представителей с минимальным перевесом в пользу демократов, но сохранили бы за собой Сенат. То, что республиканцы потерпели просто катастрофическое поражение на этих выборах, потеряв сразу обе палаты Конгресса, — это результат глубокого разочарования избирателей в политике Дональда Трампа.

Главную роль в этом провале, конечно же, сыграла агрессия против Ирана. Эта война не только непопулярна у общественности в целом, но и оттолкнула от Трампа его ядерный электорат — сторонников движения MAGA из среды республиканцев. Также избиратели недовольны усугублением экономических проблем Соединенных Штатов: ростом цен на топливо, в том числе дизельное, ускорением инфляции и падением уровня жизни.

Ирония судьбы заключается в том, что республиканцы проиграли выборы в Конгресс именно потому, что Трамп отказался от своего же курса. Он грубо нарушил предвыборные обещания MAGA, например обещания не начинать войны и сосредоточиться на решении экономических проблем простых американцев, оттолкнув от себя участников этого движения.

В истеблишменте Республиканской партии по-прежнему доминируют неоконсерваторы, то есть внешнеполитические ястребы, которые и довели партию и лично Дональда Трампа до плачевного результата. Как ни парадоксально, именно они могут оказаться главными выгодополучателями от нового расклада в Конгрессе, поскольку по своему желанию могут присоединяться к демократам для голосования по ключевым законопроектам и тем самым помогать Демпартии преодолевать президентские вето.

Угроза преследования команды Трампа

Сокрушительное поражение на выборах в Конгресс нанесло сильный удар по личным позициям Дональда Трампа внутри Республиканской партии. С этого момента он становится в американской политике «хромой уткой». Демократическое большинство в обеих палатах Конгресса означает тяжелую жизнь в ближайшие два года не только для Трампа, но и для его ближайшего окружения.

Скорее всего, демократы быстро начнут большое количество расследований в отношении членов семьи президента и представителей его администрации практически по всем возможным аспектам их деятельности. Это означает бесконечные слушания, вызовы для дачи показаний в Конгресс, публичные подозрения и обвинения. Вдобавок Дональду Трампу постараются объявить новый импичмент.

Кроме того, импичмент, скорее всего, будет объявлен и некоторым членам его команды, начиная с министра войны Пита Хегсета. С особым пристрастием демократы будут расследовать деятельность зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа, которые являются главными переговорщиками Белого дома как по украинскому, так и по ближневосточному трекам. Это еще более осложнит работу президента.

Удар по международному авторитету президента США

Расследования в отношении Уиткоффа и Кушнера не добавят им авторитета как переговорщикам, выступающим от имени президента Трампа. Это не значит, что они вообще не смогут продолжать эту работу, но она объективно станет труднее.

Украинцы и европейцы смогут смотреть на Уиткоффа и Кушнера как на без пяти минут осужденных преступников, ведь именно об этом демократы будут ставить вопрос. Есть большие сомнения в том, станут ли вообще политики Евросоюза и киевский режим прислушиваться к посланникам Дональда Трампа на фоне разбирательств в Конгрессе.

Не только внутри США, но и на международной арене все прекрасно понимают, что в провале своей партии на выборах виноват лично Трамп. Выборы в каком-то смысле можно считать голосованием за или против его политики, и результат налицо. Уже сейчас Республиканская партия начинает обсуждать свое политическое будущее после MAGA — то есть предполагается, что это движение, лидером которого был Трамп, закончилось.

Внешняя политика: Украина, Россия и санкции

Ожидается, что результаты выборов в Конгресс повлияют на внешнюю политику Дональда Трампа меньше, чем на внутреннюю, но это влияние будет заметным. Во-первых, Киев и ЕС смогут игнорировать усилия посланников Белого дома по урегулированию конфликта с Москвой. Или как минимум станут меньше к ним прислушиваться. Это зависит от интенсивности давления со стороны демократов.

Во-вторых, Россия со своей стороны будет еще меньше надежд возлагать на перспективы российско-американского сотрудничества. Они и так-то были, честно говоря, сомнительными, а после поражения партии президента Трампа на выборах эти перспективы станут еще более туманными. Демпартия наверняка инициирует новые антироссийские санкции и торпедирует переговоры о сотрудничестве. То есть все те проекты, которые обсуждают Стивен Уиткофф и Кирилл Дмитриев, буквально под микроскопом будут рассматриваться Конгрессом с целью сорвать все это дело.

Так, губернатор-демократ штата Нью-Джерси уже предупреждает порты и компании своего штата об угрозе гражданской и уголовной ответственности за прием российского дизельного топлива. Это лишь самый первый пример того, что будет дальше: любой элемент российско-американского сотрудничества будет демократами саботироваться и объявляться угрозой.

В результате шансы наладить российско-американское сотрудничество стремятся к нулю. Даже если в Белом доме всерьез исходили из того, что Россия может пойти на какие-то уступки ради перспектив сотрудничества, в новых обстоятельствах этот сценарий стал совсем маловероятным.

Вместо этого демократы инициируют активизацию военной помощи Украине, пусть уже и не в тех объемах, в каких она предоставлялась при президенте Джо Байдене. Это укрепит позиции киевского режима на переговорах с Россией и демотивирует украинскую сторону идти на какие-то уступки. Проще говоря, ослабление давления со стороны команды Трампа на Украину скажется на переговорах плохо.