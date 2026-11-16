Из-за ограничения рождаемости в прошлом и культа малодетности в настоящем традиционная китайская модель «спокойной старости», когда пожилых людей содержали дети, оказалась полностью разрушена. Государство вынуждено повышать возраст выхода на пенсию и спасать пенсионные фонды жесткими реформами, иначе многим одиноким пожилым китайцам придется жить без выплат. Этот опыт интересно сравнить с российским.

Ангелина Шпилевая Научный сотрудник Лаборатории математического моделирования экономических процессов Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара

Почему демография подвела пенсионную систему Китая

Изменения в пенсионной системе КНР напрямую вызваны переменами в демографических процессах, которые с начала XXI века привели к критическому сокращению числа многодетных семей. Если до 1980-х гг. власти КНР административно ограничивали рождаемость, то сегодня китайские семьи — особенно городские — самостоятельно выбирают модель малодетности, оценив её экономические преимущества. Раньше китайское правительство принуждало граждан ограничиваться 1 ребенком. Теперь оно не знает, как отучить их от этой привычки.

Малодетность имеет прямые разрушительные последствия для системы социального обеспечения. В период, когда население страны бурно росло, правительство могло себе позволить вообще не покрывать пенсионными выплатами значительную часть пожилых граждан. Считалось, что у них достаточно детей и внуков, чтобы полностью содержать престарелых родственников. Особенно ярко такая традиция проявлялась в деревнях, где частные хозяйства не платили никаких пенсионных взносов.

Малодетная семья сегодня — это преимущественно городской феномен, однако кризис стремительно затрагивает и сельскую местность, хотя по другой причине. Китайские родители традиционно предпочитают рожать мальчиков, из-за чего в стране возник критический гендерный дисбаланс. Мужчинам в деревнях с каждым поколением всё труднее найти себе пару. Как следствие, к старости у них просто нет детей, которые могли бы взять на себя их материальное обеспечение.

Как государство пытается обеспечить пенсионеров

Государство берет на себя функцию заботы о стариках вынужденно. Реформа китайской пенсионной системы заключается прежде всего в повышении возраста выхода на пенсию, который до сих пор оставался одним из самых низких в мире. Из-за стремительного старения населения и низкой рождаемости власти Китая впервые с 1950-х гг. решились на такой шаг.

Реформа началась в 2025 г. и продлится в течение 15 лет. Без нее государственные пенсионные фонды Китая могли полностью истощиться уже к 2035 г.

В ходе поэтапной реформы планка возраста поднимается:

для мужчин — до 63 лет (было 60);

для женщин на госслужбе — до 58 лет (было 55);

для женщин рабочих специальностей — до 55 лет (было 50);

Также с 2030 г. минимальный период уплаты взносов для получения выплат начнет постепенно расти — с текущих 15 до 20 лет.

Одновременно государство стремится сократить колоссальный разрыв в пенсионных выплатах, который сегодня достигает 40—80-кратной величины:

работники госучреждений (бюджетники): до 8 тыс. юаней (эквивалент 105 тыс. рублей);

городские рабочие и специалисты: до 4 тыс. юаней (около 53 тыс. рублей);

сельские жители: получают лишь социальную пенсию в 100–200 юаней (около 1 300 — 2 650 рублей).

Пенсии горожан формируются из обязательных выплат на пенсионные счета работодателей (16–20% от фонда зарплаты) и самого работника (8%). А вот работники сельских коммун должны делать фиксированные взносы самостоятельно.

Однако, как и в России, многие граждане предпочитают «синицу в руках» — тратить весь заработок сегодня, а не отчислять его часть на туманное будущее. В результате миллионы селян подходят к старости с пустым пенсионным кошельком, а учитывая отсутствие детей у огромной части населения, надеяться им больше не на кого.

Поскольку пенсии на жизнь не хватает, подавляющее большинство сельских пожилых людей продолжают работать. Доходы от этой деятельности могут значительно превышать пенсию. Земля также становится источником пассивного дохода. Пожилые люди могут сдавать ее в аренду.

Как решается проблема выплат пенсионерам

Как и Китай, Россия в последние десятилетия тоже столкнулась с демографическими вызовами, однако подходят страны к решению проблемы с разных позиций.

В России государство по Конституции гарантирует базовую пенсию каждому гражданину независимо от места жительства и профессии. В Китае же сохраняется огромный разрыв в соцобеспечении между горожанами и селянами, а единая государственная система только начинает формироваться на руинах традиционного семейного уклада.

Российская система выплат пенсионерам относительно предсказуема благодаря механизму минимального прожиточного минимума и регулярным обязательным индексациям. В Китае единого стандарта нет: пока бюджетники получают огромные выплаты, сотни миллионов жителей деревень выживают на символическое пособие.

В РФ действует солидарно-распределительная система с индивидуальными баллами, а страховые взносы работодателей идут в общий котел Социального фонда на выплаты нынешним пенсионерам. В Китае взносы работодателя идут в общий фонд, а взносы самого работника — на именной накопительный счет. Кроме того, в КНР сейчас внедряют добровольные частные пенсионные счета со специальными налоговыми льготами, фактически перекладывая часть ответственности за будущую пенсию на плечи самих граждан.

Жизнь российского пенсионера в части господдержки выглядит в среднем более стабильной и предсказуемой благодаря твердым гарантиям выплат. Даже минимальная пенсия со всеми положенными по закону доплатами позволяет закрывать самые базовые жизненные потребности.

Жизнь же сельского пенсионера в Китае — это постоянный поиск баланса между несколькими источниками, без надежды опереться только на государство. Государственная пенсия обеспечивает лишь минимальную «базу», основной же вклад вносят собственный труд в старости и доходы от земли, получать которые с возрастом становится все сложнее.