ИИ взламывает организации по всему миру с самой надежной (как считалось) киберзащитой. Страдают не только коммерсанты, но и госструктуры. Выяснилось, что деньги вкладывались в защиту «от вчерашнего вора», а к угрозам нового типа никто не готов. Уязвимостей оказалось гораздо больше, чем знали хакеры, но если раньше на их поиск пришлось бы тратить массу времени и усилий, то теперь это легко и быстро делает искусственный интеллект.

Арсений Щельцин Генеральный директор АНО «Цифровые платформы»

Секрет эффективности кибератак

Пока внимание людей по всему миру приковано к новостям политики и релизу GTA6, в мире кибербеза происходят знаковые перемены. Громким успехом хакеров стала кибератака на системы Еврокомиссии (ЕК). Некоторые приложения, связанные с ЕК, были временно отключены, из-за чего сотрудники не смогли получить расчетные листки, оформить отпуска или вернуть расходы на лечение.

Служба кибербезопасности институтов ЕС установила, что взломщики пользовались программой ARTEX. Она не является секретной разработкой или сенсацией на рынке кибербеза — ее уже можно назвать обычной. Эту программу еще в июле выложили в открытый доступ для честных проверок защиты. Ей ставят задачу простыми словами, например «получи права администратора на этом сайте», а дальше ИИ-агенты работают сами: ищут слабые места, пробуют, идут глубже. И это срабатывает.

По подсчетам исследователей StepSecurity, за 3 месяца ARTEX направили на сотни организаций. Одна группа за 11 дней прошлась по двумстам компаням в 14 странах. В одном из описанных случаев от найденного пароля до украденных данных прошло 5 минут.

Чаще всего ИИ-агенты пользуются самыми банальными человеческими ошибками. Это может быть пароль, забытый программистом в открытом коде; учебная учетная запись, которую не удалили; страница «забыли пароль?» Средства защиты в таких случаях часто молчат. Они ищут вредоносную программу или подозрительный запрос, а тут в систему входят с настоящим паролем. С вашим же ключом, который лежал «под ковриком».

Тысяча заплаток в месяц

Второе изменение в ситуации с кибербезопасностью в мире еще заметнее. ИИ научился читать программный код и находить ошибки, которых люди не видели годами.

18 ноября вышли срочные исправления для NGINX — программы, на которой работают сотни миллионов сайтов. Одна из ошибок пролежала в коде 11 лет, а ИИ, по сообщениям профильной прессы, нашел сразу 4 таких за полтора часа. На следующий день рассказали об ошибке в Java, которой 12 лет: ее нашли за час.

По подсчетам компании VulnCheck, с начала года в мире зарегистрировано больше 100 тысяч уязвимостей — вдвое больше, чем за весь прошлый год. Microsoft в 2025 г. выпускала 60–90 исправлений в месяц, а в ноябре была вынуждена выпустить больше 1 тыс.

Каждая заплатка — это одновременно и признание: вот здесь была брешь в безопасности. А у тех, кто заплатку не поставил, брешь открыта до сих пор, и теперь известно, где именно.

Защита от «вчерашнего вора»

Большинство компаний вкладывали деньги в защиту «от вчерашнего вора», к угрозам нового типа практически никто не готов. Раньше вор выбирал дом. Присматривался, кто побогаче, изучал распорядок хозяев, подбирал инструмент. На обычную квартиру он времени не тратил: помогали крепкая дверь, сигнализация и сторож на входе. Теперь представьте вора, который за ночь дергает ручки всех дверей в городе. Ему все равно, чей дом. Он заходит всюду, где не заперто.

В ответ на вопросы о безопасности директору обычно показывают аттестат и акт проверки. Устроена такая проверка просто: раз в год приходит аудитор со списком требований и отмечает, что выполнено. Список составлен по прошлым взломам, и все, что в нем есть, компания честно закрыла. Но аттестат отвечает на вопрос, выполнили ли мы требования, а не на вопрос, можно ли к нам войти. Аудитор осмотрел парадную дверь, потому что она есть в списке. Окон в подвале, образно выражаясь, в списке и не было.

Пока взломщик был человеком, он уставал и потом тщательно выбирал, на кого тратить время. Тогда прежнего арсенала защитных мер хватало. Но программа не устает и не выбирает. Для нее «двери» бухгалтерии небольшого предприятия и Еврокомиссии одинаковы. Привычный принцип «да кому мы нужны» больше не работает, потому что проверки стали массовыми.

Проверка практикой

О замке все знает не тот, кто его продал, а тот, кто пытался его открыть. Теперь узнать, заперт ли ваш дом, можно одним способом: попросить кого-нибудь попробовать войти. В кибербезопасности так и делают. Компания приглашает внешних специалистов и платит им не за отчет, а за результат. Если добрались до денег, до данных клиентов, до остановки произво