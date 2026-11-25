Триумфальное возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia на первый взгляд напоминает инцидент 2023 г. с создателем чат-бота ChatGPT Сэмом Альтманом — его изгнание и возвращение в OpenAI спустя всего 5 дней. Альтмана уволили за то, что он «не был последовательно откровенен в общении с советом директоров», а вернули по требованию сотрудников. Хуангу понадобилось 11 дней. Но, на мой взгляд, сходство обманчиво и финал этой истории вряд ли окажется таким же счастливым.

Светлана Миронюк Профессор Школы управления «Сколково»

Кажется, что если «провернуть фарш в мясорубке» в истории с Nvidia обратно, то и рынки вернутся на прежние позиции, и противоречия между США и Китаем сами собой рассосутся, и разногласия внутри американского истеблишмента счастливо разрешатся с возвращением на свое место парня в кожаной куртке. Но это не так. Большая часть причин необратимости произошедших разрушений — репутации, нарратива, доверия, норм и так далее — лежит в области явной и скрытой коммуникации, сигналов, которые разные участники этой истории посылают рынку, сотрудникам, акционерам, инвесторам и друг другу.

Почему счастливого конца в этой истории не получится?

1. Дирижизм и геополитика

Мы наблюдали практически в прямом эфире проявление дирижизма, то есть активного вмешательства государства в управление частным бизнесом, вплоть до ключевых кадровых решений. Непоследовательные заявления совета директоров Nvidia, а также явное влияние президента Трампа и его администрации на ситуацию ставят под большое сомнение независимость, профессионализм и самостоятельность корпоративного управления компанией.

Хотя краткосрочно рынок получил позитивный сигнал об устойчивости компании и отрасли и резко вырос, это далось дорогой ценой. Долгосрочный сигнал — кризис доверия к совету директоров Nvidia, а также основам и принципам корпоративного управления вообще. Вероятным отложенным последствием может стать радикальное обновление состава совета и подходов к управлению компанией.

2. Корпоративный популизм

Как известно, открытое письмо с требованием вернуть Хуанга на пост генерального директора подписало более 206 тысяч человек, в том числе десятки тысяч акционеров и тысячи сотрудников Nvidia. Массовая публичная поддержка изгнанника уже не в первый раз становится аргументом для принятия ключевых управленческих решений.

Но насколько рациональным основанием для восстановления в должности может служить популярность? Возникает опасный прецедент нарушения баланса интересов разных стейкхолдеров и возможность влиять на принятие решений с помощью «самого громкого голоса».

3. Корпоративная этика

С возвращением Дженсена Хуанга никуда не делось и всё, что общественность узнала за «10 дней, которые потрясли мир», причем не только о его сугубо личной жизни. Многое ведь стало известно о Хуанге как о лидере и просто о человеке. Например, сообщения об оскорблениях сотрудников, отношениях с прямой подчиненной, непотизм — в компании работают его сын, дочь и зять, причем на позициях топ-менеджеров.

Мы не обсуждаем измены Хуанга, в конце концов, это его личное дело. Но стейкхолдерам следовало бы объяснить отсутствие контроля в Nvidia за конфликтом интересов, объективностью управленческих решений и соблюдением корпоративных правил. А ведь этого так до сих пор никто и не сделал.

Пусть Дженсен Хуанг и извинился, как теперь все это стереть из памяти и поисковой выдачи? Мы же не в фильме «Люди в черном». Со всем этим винегретом фактов еще предстоит разбираться совету директоров, коммуникационной команде компании и контролирующим органам.

4. Разрушение личного бренда

На мой взгляд, личный бренд Хуанга сломался, и его так просто, словами «Я виноват, извините» обратно не склеить. Образ демократичного, харизматичного технологического лидера придется пересобирать. Попытки и дальше изображать классного парня в кожаной куртке, который ест лапшу с простым народом на азиатских рынках, теперь будут выглядеть нелепо или даже комично.

Публичное поведение главы Nvidia теперь будет восприниматься через призму новых знаний о нем. В сухом остатке — кризис доверия к совету директоров, репутационные потери CЕО, разрушение нарратива и бренда компании. Вопросы к окружению и родственникам Хуанга останутся частью истории Nvidia. Как останутся и нерешенные геополитические противоречия.

Возможен ли все-таки счастливый исход для «парня в кожаной куртке»? Или ему придется хоронить себя «за плинтусом»? Бывает всякое. Давайте вспомним историю велосипедиста Лэнса Армстронга, который был легендой мирового велоспорта, победил онкологическое заболевание, 7 раз подряд выиграл «Тур де Франс», а потом попался на допинге. Так что и не из таких репутационных передряг люди выпутывались. Правда, для этого Армстронгу пришлось долго и кропотливо выстраивать новую идентичность и новую историю себя.

У Дженсена Хуанга есть огромный запас профессионального авторитета, но одной коммуникационной работы будет недостаточно. Потребуются реальные изменения в управленческом поведении и корпоративной культуре. Посмотрим, какими они будут. Так что это еще далеко не конец истории.