Достижение технологического лидерства России требует устойчивого взаимодействия государства, науки, бизнеса и рыночного капитала. Каждый решает свою задачу, но общий результат зависит от того, насколько хорошо соединены их усилия. Можно профинансировать исследование и получить уникальную разработку. Но если дальше нет инвестора, производителя и заказчика, она остается внутри научной организации: деньги потрачены, научный результат получен, а инвестиционный цикл не замкнут.

Владимир Сакович Генеральный директор компании Sk Capital

От науки к рынку

Государство принимает на себя значительную часть риска ранних исследований через финансирование университетов и научных институтов. На этой стадии еще может не быть продукта и рынка — только научная гипотеза. По мере появления коммерческих перспектив возрастает роль бизнеса и рыночного капитала. Они помогают превратить разработку в продукт, организовать производство и масштабировать продажи.

Однако финансируемая государством наука и рыночный капитал зачастую ведут себя как вода и масло: находятся рядом, но не смешиваются. У них разные ожидания, язык и критерии результата. Научная организация опасается передавать права и не чувствует их стоимость, инвестор не понимает, какие обязательства получит вместе с разработкой. Регуляторные, правовые и бюджетные риски делают взаимодействие трудным даже там, где стороны заинтересованы друг в друге. Знание и деньги существуют рядом, но общего будущего у них пока не получается.

Повышение доверия и кооперация позволяют сократить этот разрыв и увеличить отдачу от науки, больше результатов исследований получают продолжение в продуктах, производстве и выручке. Для этого бизнесу важно участвовать в постановке прикладных задач, а государственным инструментам поддержки — учитывать условия, на которых в проект сможет войти следующий инвестор. Иначе технологии не добегают до рынка, а капитал поздних стадий не получает технологического «сырья», из которого можно строить крупные компании.

Кооперация вокруг стратегических задач

Особенно критична кооперация там, где переход от научного результата к выручке требует согласованных действий нескольких участников, а стоимость, риск и длительность этого перехода чрезмерны для одной компании. Будущему нужно время, в течение которого в него еще кто-то верит и продолжает вкладывать средства. Здесь нужен терпеливый капитал: готовность финансировать развитие годами, проходить промежуточные неудачи и сохранять обязательства партнеров на горизонте 10 и более лет.

Для государства первостепенное значение имеют стратегические направления: искусственный интеллект, фотоника, энергетика, биотехнологии. В них необходимо соединять научные компетенции, инфраструктуру и долгосрочный спрос. Госзаказ и регулирование существенно влияют на этот процесс. Государство может помочь пройти дорогостоящие этапы испытаний, опытного производства и подготовки кадров. При этом важно сохранить конкуренцию: у компаний должен оставаться стимул делать лучший продукт, а у заказчика — возможность выбирать.

Показателен искусственный интеллект. В США инициатива NAIRR объединяет федеральные ведомства и частных партнеров, предоставляя исследователям доступ к вычислениям, данным и моделям. В Китае программа «ИИ+» предусматривает развитие общей вычислительной инфраструктуры, площадок опытного внедрения и сотрудничества компаний, университетов и научных организаций. При всех различиях обе страны связывают исследовательские возможности с ресурсами бизнеса и задачами государства.

Для России одним из таких направлений может стать фотоника. Лазеры, оптическая связь, сенсоры и фотонные компоненты нужны промышленности, телекому и медицине. Но между работающим образцом и серийным продуктом — большая дистанция. Нужно обеспечить качество компонентов, воспроизводимость производства, испытания и внедрение у заказчика. Поэтому здесь особенно важно собирать связанную технологическую цепочку — от научной разработки до конечной системы.

От отдельных компаний к масштабу

На более поздних стадиях одним из инструментов становится Buy&Build — приобретение взаимодополняющих компаний и развитие общего бизнеса. Компания-платформа дает специализированной команде доступ к производству, клиентам и каналам продаж. Сама покупка активов еще не создает дополнительной стоимости. Она появляется, когда компании вместе делают более конкурентоспособный продукт, получают новые заказы и быстрее растут.

Государство или государственные инвесторы могут иметь в такой платформе миноритарную долю. При понятных правилах управления это позволяет соединять стратегические приоритеты с предпринимательской инициативой. Платформа берет на себя значительную часть трудоемкого взаимодействия с государственными институтами: согласование требований, обязательств и отчетности. Научным организациям и отраслевым предпринимателям становится проще участвовать в решении крупных задач.

Большая государственная задача должна стать для небольшой команды собственной работой с понятным смыслом и достойным вознаграждением. Поэтому платформа нужна и для согласования мотивации: государство получает развитие критических технологий, ученые — применение разработок, предприниматели — рынок и рост стоимости бизнеса, инвесторы — доходность. Участникам необязательно одинаково мыслить, но важно быть заинтересованными в общем результате.

Так развивается Softline — портфельная компания Sk Capital, управляющая капиталом ВЭБ.РФ в инвестициях в передовые технологические разработки. Среди задач Sk Capital — содействие в реализации инвестиционной политики ВЭБа в рамках Стратегии-2030, где одна из ключевых задач — достижение технологического лидерства.

С 2022 г. Softline завершила более 16 M&A-сделок, включая приобретение резидентов «Сколково». Ее инвестиции охватывают и фотонику: компания стала инвестором производителя лазеров VPG LaserONE. Это позволяет соединять специализированные технологические компетенции с возможностями крупного бизнеса.

Подобные платформы создают и возможности выхода для ранних инвесторов. Полученные деньги могут возвращаться в новые проекты. Так инвестиционный цикл начинает воспроизводиться.

Общие цели и понятные правила

Доверие возникает, когда участники понимают правила игры и могут рассчитывать на их соблюдение. Нужны общие цели, понятные условия передачи интеллектуальной собственности и распределения доходов, совместимость государственных мер поддержки с частными инвестициями. Уже на ранних стадиях важно понимать, что потребуется для следующего этапа и кто сможет его профинансировать.

Отдельный вопрос — добросовестный инвестиционный риск. Технологическое лидерство предполагает работу с неопределенностью, так как гипотеза может не подтвердиться, сроки — измениться, первоначальный продукт — уступить место другому. Стремясь исключить всякую неудачу, можно оставить будущее без начала. Если любой такой исход становится поводом искать вину, люди будут выбирать проекты, по которым проще отчитаться. А наиболее перспективные разработки могут вообще не получить финансирования, о них никто не узнает или прочитает уже в иностранных новостях.

Поэтому критерии продолжения, изменения и остановки проекта необходимо согласовывать заранее. Участники отвечают за добросовестность решений, достоверность информации и исполнение обязательств. Коммерческая неудача сама по себе не должна означать нарушение. Качество решения следует оценивать по информации, доступной на момент его принятия, а инвестиционный результат — на уровне портфеля и соответствующего временного горизонта.

В сокращении разрывов между наукой и рынком заключен значительный потенциал повышения отдачи от уже вложенных ресурсов. Меньше повторной работы, короче путь до внедрения, больше разработок получают промышленное применение. Доверие и кооперация, закрепленные в общих целях и понятных правилах, позволяют каждому следующему участнику продолжать работу предыдущего. В этом лежит огромный потенциал для развития российских университетов, технологических компаний, предпринимателей, рынков институционального и частного капитала. Именно так государственные вложения в науку и рыночные инвестиции в бизнес складываются в устойчивый процесс достижения технологического лидерства.





Материал подготовлен в рамках кампании ВЭБ.РФ ко Дню народного единства.

Sk Capital (Группа ВЭБ.РФ) — инвестиционная компания, которая объединяет государственный, частный и институциональный капитал в работе с технологическими предпринимателями на всех этапах развития бизнеса. Sk Capital является платформой для крупных инвестиционных проектов по созданию технологических холдингов в стратегически важных для России отраслях.