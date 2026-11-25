Бесконтрольная раздача льгот новым гражданам России нарушает социальную справедливость и создает избыточную нагрузку на госбюджет. Поэтому введение в 2027 г. ценза оседлости — это не дискриминация, а обоснованный социально-экономический шаг. 5 лет ожидания возможности получения пособий и 10 лет — получения маткапитала и социального жилья являются разумными сроками обретения права пользоваться ресурсами государства, которые мигранты как раз успеют амортизировать уплатой налогов.

Михаил Бурда Доктор политических наук, руководитель направления «Миграция» Центра им. П. А. Столыпина Высшей школы государственного управления РАНХиГС, руководитель Центра миграционных исследований Института «Царьград»

За что критикуют ценз оседлости

С 1 апреля 2027 г. единое пособие на детей будет доступно натурализованным гражданам только спустя 5 лет после вступления в гражданство. Это правило станет обязательным для всех, кроме участников СВО, жителей новых регионов и участников программы переселения соотечественников. Оно отсекает тех, чья главная цель — не полноценная интеграция, а доступ к пособиям для членов своих семей, которые зачастую никак не связаны с Россией.

Когда об этом новшестве заходит речь, сталкиваются две противоположные позиции. Противники введения ценза настаивают: если трудовой мигрант легально находится на территории РФ, законно трудоустроен, оплачивает патент и платит НДФЛ, то как субъект экономики он вносит вклад в бюджет независимо от наличия у него гражданства России. С этой точки зрения иностранец, работающий «в белую», создает добавленную стоимость и пополняет бюджет так же, как и коренной житель.

Противники ценза также указывают, что многолетнее ожидание права на материнский капитал можно будет рассматривать как своего рода наказание натурализованных граждан за многодетность. Если семья, получившая паспорта, родит трех детей с интервалом в несколько лет, каждый раз упираясь в ценз, это может стать мощным демотиватором. Государство, с одной стороны, призывает повышать рождаемость, а с другой, отказывается помогать мигрантам, которые готовы этому призыву следовать.

С этой точки зрения введение ценза оседлости для получения социальных выплат и льгот фактически создаст в России граждан «временно второго сорта». Хотя Конституция РФ гарантирует равенство прав всем гражданам без дополнительных условий и сроков. В дальнейшем это может спровоцировать формирование этнических анклавов, где мигранты живут по своим законам, не чувствуя полноценной связи с государством.

Почему ценз оседлости поддерживают

Сторонники ценза возражают: социальные льготы не должны быть просто щедрым подарком из налогов коренных жителей тем людям, которые приехали в Россию в расчете на повышение качества жизни. Свое право на долю от общего «пирога» госбюджета еще нужно заслужить — путем многолетней уплаты налогов или воинской службы.

Такая логика опирается на убеждение, что государство — это механизм перераспределения ресурсов, созданных целыми поколениями его граждан в интересах всего общества. Введение ценза позволит избежать ситуации, когда человек получает паспорт и уже на следующий день подает заявку на пособие, ничего не дав государству взамен.

Ценз также отсечет тех, кто рожает детей для получения гражданства и привязанных к нему выплат, чтобы обеспечить в первую очередь своё личное благополучие, а не потому, что чувствует призвание к такому непростому делу, как воспитание детей в многодетной семье.

С этой точки зрения ценз оседлости — срок, за который иностранец и члены его семьи успевают не только хорошо выучить язык, но и интегрироваться в культуру общества, встроиться в экономические отношения и доказать свою лояльность уплатой налогов и соблюдением правопорядка.

Зачем спорить про ограничения для мигрантов

Споры вокруг ценза оседлости носят не абстрактный характер, хотя и возникают обычно на волне вопиющих нарушений закона. Например, взрыв возмущения вызвал случай в 2025 г., когда администрация подмосковных Мытищ очень быстро выдала жилищный сертификат многодетной семье выходцев из Таджикистана в то время, когда сотни местных семей ждали своей очереди на получение социального жилья десятилетиями.

Скандал усилился тем, что в это же время, по сообщениям СМИ, местной русской многодетной семье было отказано в аналогичном сертификате из-за прописки супруги в другом регионе. В итоге администрация Мытищ отозвала решение о выдаче субсидии, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Администрация подмосковных Мытищ оказалась в центре внимания, когда решила улучшить жилищные условия семьи Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова — родителей семерых детей. Оба супруга получили российское гражданство, и в январе 2025 г. им был предоставлен жилищный сертификат на 24 млн руб. из муниципального бюджета. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ («Покушение на мошенничество при получении выплат»). Выяснилось, что семья предоставила недостоверные сведения: в документах о составе семьи были указаны родственники, которые проживают в Таджикистане или находятся в местах лишения свободы. Также следствие указало на занижение доходов и наличие у семьи бизнеса и дорогих вещей, что противоречило статусу «малоимущих». В октябре 2025 г. Самадову приговорили к 4 годам колонии с отсрочкой исполнения на 18 лет из-за наличия малолетних детей.

Аргументы как сторонников, так и противников ценза несут в себе рациональное зерно: полный запрет на льготы превратил бы новых граждан в людей «второго сорта», а полное отсутствие фильтров создало бы неоправданную и избыточную нагрузку на госбюджет, а также спровоцировало социальное недовольство среди налогоплательщиков.

Решением дилеммы может стать гибкий подход к созданию в России дифференцированной системы льгот и пособий для новых граждан:

для базовых выплат (больничные, пособия по инвалидности): доступ с первого дня гражданства, так как это вопрос права на жизнь.

(больничные, пособия по инвалидности): доступ с первого дня гражданства, так как это вопрос права на жизнь. для демографических выплат , включая детские пособия: уже утвержденный правительством 5-летний ценз. Он достаточно велик, чтобы отсеять «профессиональных получателей пособий», но не лишает права на выплаты, а только отодвигает срок их получения.

, включая детские пособия: уже утвержденный правительством 5-летний ценз. Он достаточно велик, чтобы отсеять «профессиональных получателей пособий», но не лишает права на выплаты, а только отодвигает срок их получения. для дорогостоящих мер помощи (социальное жилье, субсидии на покупку квартир) предложение о 10-летнем цензе выглядит логично. Жилье за счет государства — это ограниченный ресурс, право на которое должно подтверждаться не только самим фактом получения гражданства, но и реальным многолетним вкладом в экономику страны.

(социальное жилье, субсидии на покупку квартир) предложение о 10-летнем цензе выглядит логично. Жилье за счет государства — это ограниченный ресурс, право на которое должно подтверждаться не только самим фактом получения гражданства, но и реальным многолетним вкладом в экономику страны. для пенсионного обеспечения с учетом действующих международных соглашений стоит сохранить существующее право на социальную пенсию с момента получения паспорта при достижении возраста, так как пенсионная система (в ее социальной части) строится на принципе гражданства, а не на сумме уплаченных взносов.

В противном случае мы рискуем создать проблему институциональной маргинализации, когда наличие российского паспорта означает не принадлежность к обществу, а лишь легализует факт пребывания на территории страны, где человеку на самом деле не слишком рады. Ценз оседлости необходим, но он должен быть хирургическим инструментом настройки экономики, а не кувалдой, бьющей по принципам, на которых строится наше государство.