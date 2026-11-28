Статистика потребления алкоголя в России говорит о том, что пить стали меньше. Но официальные цифры не всегда объективно отражают реальное положение дел. Рынок алкогольных напитков сжимается медленнее, чем хотелось бы системе здравоохранения. Вместо этого фактически происходит перераспределение спроса и уход в серую зону, связанные с ужесточением регулирования, ростом цен и изменением привычек населения.

Павел Шапкин Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Экономический фактор

Данные о потреблении алкогольной продукции в России на первый взгляд подтверждают гипотезу о том, что россияне становятся трезвее. За 2004–2024 годы, по данным ВЦИОМа, доля людей, которые вообще не употребляют алкоголь, выросла с 27% до 48% всего взрослого населения. Этот тренд особенно заметен среди молодежи: она реже выбирает традиционное спиртное, ориентируясь на слабоалкогольные коктейли или безалкогольные тонизирующие энергетики. Снижение наблюдается и в разрезе среднедушевого потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт. Согласно данным Минздрава, к середине 2026 года оно снизилось до 7,57 л спирта в год против 8,06 л год назад.

Но снижение продаж традиционных для России водки и коньяка вызвано в первую очередь экономическими факторами. Рост акцизов с 1 января 2026 года (в частности, на крепкий алкоголь — на 11,4%, тихие вина — на 31%) и повышение минимальных розничных цен сделали такие напитки менее доступными. Минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 л в рознице выросла на 60 руб., до 409 руб. Подорожали также вино и пиво.

Снижение продаж отмечается в целом по всему классическому рынку алкоголя. В то же время на альтернативные категории напитков, такие как сидр, пуаре, медовуха, а также на игристые вина произошел заметный рост спроса.

Локальные запреты

Сокращение продаж алкоголя в легальных каналах сбыта необязательно означает снижение его фактического потребления. В том числе потому, что часть населения переходит на домашнее производство, которое не отражается в официальной статистике. Так, на маркетплейсах продажи наборов для приготовления домашних настоек за период с 2022 по 2024 год выросли почти в 50 раз в денежном выражении, достигнув отметки в 259 млн руб. 2024 год стал пиковым для данного сегмента, после чего, как свидетельствует статистика Wildberries, потребители частично переключились на покупку готовых недорогих настоек в рознице и самогонных аппаратов. Одновременно с этим в России в 2026 году наблюдается настоящий бум спроса на готовые сладкие настойки — их продажи за первые семь месяцев года подскочили на 21,5%.

Ситуацию усугубляет сжатие региональных каналов дистрибуции. С 1 апреля 2024 года регионы получили право жестко ограничивать или полностью запрещать работу «наливаек» в жилых многоквартирных домах. К 2026 году локальные запреты заработали в полную силу по всей стране. Одновременно ряд субъектов РФ — например, Вологодская область — ввели локальные ограничения по времени продажи алкоголя.

Алкогольная мода

Однозначно утверждать, что в России произошел переход от тяжелой «нордической» модели (нечастое, но экстремально интенсивное потребление крепкого алкоголя) к более легкой «южной» (более частое, но меньшей крепости и в ограниченных дозах), нельзя. Власти стремились к такой смене моделей еще в советское время. Но, как известно, эти усилия погубила горбачевская антиалкогольная кампания, ударившая по производству высококачественного вина в стране.

Также нельзя утверждать, что рынок алкоголя в России уверенно сжимается, скорее, происходит перераспределение спроса между его отдельными сегментами. Два основных столпа — водка и пиво — пока удерживают по 40% рынка каждый. На остальные виды спиртных напитков приходится около 20%, но их доля постепенно растет.

Причина перемен в том, что пристрастия на алкогольном рынке все активнее диктует молодежь. Во-первых, она смотрит на цену. Во-вторых, в культурном коде зумеров классические застолья с обильными возлияниями выглядят старомодно.

Внутри этих 20% также идет и другой очевидный сдвиг: вместо дорогого импорта потребитель переключился на локальные бренды джина, виски и рома. Из-за подъема ввозных пошлин на вина и крепкий алкоголь из недружественных стран покупатель ищет доступную альтернативу. Главными бенефициарами этой ситуации стали отечественные производители, демонстрирующие устойчивый рост продаж.

Перестройка рынка

Резюмируя: говорить об уверенном движении к всеобщей трезвости в России пока рано. За позитивной статистикой скрывается не столько отказ от спиртного, сколько масштабная перестройка рынка. С одной стороны, классический русский спиртной напиток — водка — сдает свои позиции под напором молодежной культуры и давлением цен, уступая сидру и настойкам. С другой — ценовое давление выталкивает наименее обеспеченных потребителей в серую зону домашнего производства алкоголя и теневого оборота.

Государству еще предстоит найти баланс между фискальным регулированием и формированием здоровых привычек, поскольку «нордическая» модель потребления в России оказалась очень устойчивой.