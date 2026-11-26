Александр Таратута — предприниматель, основатель онлайн-школы EdEra School, ученики которой продолжают образование в ведущих университетах мира. В 2025 году 74% полученных ими предложений о зачислении пришли от вузов из топ-30 мировых рейтингов. Компанию Таратута построил с нуля: в 2017 году, будучи студентом Оксфорда, начал заниматься со школьниками, а затем собрал команду и выстроил собственную модель персонализированного обучения. За годы работы обучение в EdEra School прошли около 1000 человек.

Дата рождения 19 июня 1996 года Место рождения Москва Образование Физико-математический лицей «Вторая школа» (2009–2014); британская программа International A‑Level; математический факультет Оксфордского университета (2016–2019, диплом с отличием) Род деятельности Предприниматель, основатель EdEra School Сфера работы Международное образование, персонализированное обучение Текущие проекты EdEra School, благотворительный фонд поддержки одаренных учеников, мастер-классы по фридайвингу Увлечения Путешествия, горные лыжи, русский бильярд

Дата рождения 19 июня 1996 года Место рождения Москва Образование Физико-математический лицей «Вторая школа» (2009–2014); британская программа International A‑Level; математический факультет Оксфордского университета (2016–2019, диплом с отличием) Род деятельности Предприниматель, основатель EdEra School Сфера работы Международное образование, персонализированное обучение Текущие проекты EdEra School, благотворительный фонд поддержки одаренных учеников, мастер-классы по фридайвингу Увлечения Путешествия, горные лыжи, русский бильярд

Содержание

Александр Таратута: семья, образование и поступление в Оксфорд

Александр Таратута, основатель EdEra School

Таратута Александр Сергеевич родился 19 июня 1996 года в Москве. Его отец — поэт и актер. Мать, получившая математическое и экономическое образование, построила карьеру в банковской сфере и со временем заняла руководящую должность. Определяющую роль в своем становлении Александр отводит именно ей: с ранних лет мать вкладывала силы в его образование и расширение кругозора. Вместе с ней он много путешествовал, в том числе совершил паломнические поездки в Эфиопию, Иран, Индонезию и Мексику, и благодаря этому научился находить общий язык с людьми разных культур. Важное место в его жизни занимал спорт: с четырех до семнадцати лет Александр занимался горными лыжами на профессиональном уровне и участвовал в международных юниорских стартах в слаломе и гигантском слаломе. Однако главным его увлечением всегда оставалась математика.

В 2009 году Таратута Александр стал учеником «Второй школы», которая входит в число сильнейших физико-математических лицеев столицы. Учебный процесс там выстроен по университетской модели и нацелен прежде всего на развитие аналитического мышления. За пять лет учебы у Александра сформировалась способность находить нестандартные решения, ставшая впоследствии одним из его преимуществ. В старших классах определилась и его главная цель — продолжить образование в одном из ведущих мировых вузов, поэтому наряду с учебой в лицее Таратута прошел британскую программу International A-Level.

С 2014 года Александр Сергеевич Таратута подавал документы в зарубежные университеты. Существовавшие тогда консультационные услуги для российских абитуриентов были малоэффективными, поэтому требования вузов разных стран он изучал самостоятельно. Из 48 университетов, куда он направил заявки, 27 ответили предложением о зачислении — среди них Кембридж и Калифорнийский университет в Беркли.

В январе 2016 года Александру Таратуте поступило предложение о зачислении на математический факультет Оксфорда, который уже много лет возглавляет мировой рейтинг университетов Times Higher Education.

В октябре 2016 года Александр Таратута приступил к учебе в Оксфорде, где основную часть материала студенты осваивают самостоятельно, а затем разбирают с наставником в небольших группах. Выпускнику «Второй школы», построенной по университетской модели, такой формат был хорошо знаком. Вне занятий он выступал в дебатах Oxford Union — одного из старейших в мире дискуссионных обществ, в котором состоит по сей день.

В 2019 году Таратута Александр Сергеевич с отличием окончил Оксфорд. В итоговом рейтинге по результатам выпускных экзаменов он занял 19-ю позицию среди 148 выпускников математического факультета.

Александр Сергеевич Таратута: первые ученики и создание EdEra School

Александр Таратута — автор модели персонализированного обучения

Будучи студентом Оксфорда, между триместрами Таратута Александр регулярно приезжал в Москву и выступал в школах с лекциями о том, как готовиться к учебе в ведущих зарубежных университетах. Он объяснял старшеклассникам, что хороших оценок в аттестате для поступления недостаточно: параллельно со школьной программой нужно осваивать международную, углубленно изучать профильные предметы и заранее готовиться к экзаменам. Заниматься этим, по его словам, необходимо за несколько лет до подачи документов, сделав подготовку полноценной частью образовательного процесса.

Таратута приводил в пример собственный опыт. Его путь к поступлению в Оксфорд включал:

изучение требований к абитуриентам в разных странах освоение программы International A-Level параллельно со школьной углубленная подготовка по профильным предметам сдача необходимых международных тестов прохождение специализированных экзаменов Оксфорда и Кембриджа работа над более чем 60 эссе и мотивационными письмами отработка предметных собеседований в университетах

В 2017 году лекция во «Второй школе» привела к Александру Сергеевичу Таратуте первого ученика: 15-летний воспитанник лицея, как и сам Александр ранее, хотел изучать математику в Оксфорде. Таратута полностью взял на себя его подготовку — от занятий по программе International A-Level до вступительного теста, собеседования и подачи заявок. Программу A-Level, рассчитанную на два года, они прошли за год, и приглашение в Оксфорд ученик получил, когда ему только исполнилось 16 лет. Этот опыт сформировал у Таратуты Александра Сергеевича принцип, который позже лег в основу EdEra School: обучение строится под конкретного ученика, а наставник отвечает за результат.

Вскоре к нему стали обращаться и другие семьи. Ученикам требовались занятия не только по математике, поэтому к преподаванию он пригласил студентов Оксфорда — химиков, биологов, историков. Так сложилась первая команда тьюторов Александра Таратуты.

Получив диплом в 2019 году, Таратута Александр сосредоточил усилия на развитии собственного проекта. Параллельно с сентября 2020 по июнь 2021 года он преподавал математику в одной из московских школ. Работая с целым классом, Таратута увидел главный недостаток общей программы: она не позволяет учитывать возможности каждого ученика, хотя в индивидуальных занятиях результат давал именно персонализированный подход. Так Таратута Александр Сергеевич окончательно убедился: потенциал ребенка полнее всего раскрывается тогда, когда обучение строится вокруг него самого.

Александр Таратута, биография которого уже несколько лет была связана с подготовкой школьников, видел, что такого подхода все чаще ждут и семьи. Одной подготовки к поступлению родителям было уже недостаточно: им также была необходима помощь в выборе профессии, поиске мотивации к учебе и планировании образовательного маршрута на годы вперед. Под эти запросы он расширил команду и начал разрабатывать долгосрочные образовательные стратегии. Тогда же появились общие стандарты работы, фирменный стиль и набор услуг — так частная практика переросла в компанию EdEra School.

Таратута Александр: принципы персонализированного обучения в EdEra School

Александр Таратута — выпускник «Второй школы» и Оксфордского университета

Таратута Александр Сергеевич убежден, что мир меняется быстрее, чем система образования. Многие школьные программы были созданы десятилетия назад, и с тех пор успели измениться и профессии, и требования университетов. Единый стандарт дает необходимый минимум знаний, но не позволяет в полной мере раскрыть способности конкретного ученика.

Поэтому в основу EdEra School Александр Таратута положил персонализированный подход. Для каждого ученика составляют индивидуальный образовательный маршрут с учетом его способностей, интересов и целей, а работает с ним команда из преподавателей, менторов, консультантов и персонального менеджера. Педагогический состав в модели, разработанной Таратутой Александром, отбирают по двум критериям — академической квалификации и психологической совместимости с учеником.

Таратута Александр Сергеевич: развитие компании и ее результаты

К 2021 году число выпускников EdEra, поступивших в ведущие университеты мира на бакалавриат, магистратуру и докторантуру, превысило 20. В том же году Таратута Александр решил задачу, которая осложняла учебу: многие ученики занимались по британской программе, но итоговые экзамены сдавали в сторонних организациях, иногда в других странах. Он оборудовал помещение по британским стандартам JCQ, быстро получил аккредитацию и открыл собственный экзаменационный центр, где ученики смогли проходить аттестацию.

В 2023 году Таратута дополнил учебные программы проектной работой: в компании появилось подразделение, которое помогает ученикам вести исследования, проходить стажировки и запускать благотворительные проекты.

По мере роста EdEra School Александр Таратута сосредоточился на трех направлениях, от которых зависят индивидуальный подход и качество обучения: кадрах, системе управления и технологиях. Особые требования компания предъявляет к персональным менеджерам, которые сопровождают ученика и его семью на всех этапах обучения. Найти специалистов такого уровня оказалось сложнее всего, поэтому в компании создали собственную службу подбора и развития персонала.

Изменилась и система управления. В 2023 году EdEra School возглавил новый генеральный директор: его кандидатуру в ходе анонимного опроса почти единогласно поддержали сотрудники. Теперь компанией руководит команда из трех человек. Таратута Александр как основатель сосредоточен на ее развитии, технологической инфраструктуре и публичной деятельности.

В технологическом направлении Александр Сергеевич Таратута заменил разрозненные таблицы и сервисы единой цифровой платформой, в которой сведены все процессы. Он разработал регламенты и инструкции для финансового, юридического, кадрового и технического блоков, которые вместе с документацией учебных направлений составили единую базу знаний.

Сегодня команда EdEra School, сформированная Таратутой Александром, работает с учениками разного возраста: от младших школьников, у которых важно как можно раньше выявить способности, до старшеклассников и студентов, а также со взрослыми, выбирающими международное бизнес-образование. В 2025-м компания вела 172 ученика, 80 из которых занимались на постоянной основе, а вместе с партнерами ее команда насчитывала 485 человек. Индекс готовности семей рекомендовать школу в том же году составил 83%, а сама EdEra School имеет статус официального партнерского агентства UCAS — британской системы приема в университеты.

Александр Таратута: благотворительный фонд, другие проекты и увлечения

Александр Таратута — инициатор создания благотворительного фонда поддержки одаренных детей

Отдельное направление в биографии Александра Таратуты — благотворительность. Сейчас он создает эндаумент-фонд, который откроет одаренным ученикам физико-математических школ доступ к образованию мирового уровня независимо от финансовых возможностей их семей. Стипендиатам помогут поступить и учиться в ведущих университетах мира при условии, что после выпуска они вернутся в Россию.

Интересы Александра Сергеевича Таратуты не ограничиваются образованием: с 2026 года он проводит мастер-классы по фридайвингу и дыхательным техникам в разных странах.

Александр Таратута, биография которого с детства связана с путешествиями, называет их своим главным увлечением. На его счету более 70 стран, а также Шпицберген, Антарктида и Северный полюс. Еще одно давнее хобби — русский бильярд: на любительском уровне он играет уже 11 лет.