Приближающийся запрет на поставки в Европу сжиженного газа из России приведет к масштабному перераспределению цепочек поставок на мировом рынке. Странам Евросоюза придется усилить и без того критическую зависимость от американского СПГ, чья доля на рынке блока уже превысила 50%. Российские экспортеры развернутся в сторону Азии, в первую очередь в Китай. Но этот шаг неизбежно повлечет за собой удорожание логистики, удлинение сроков доставки, а в перспективе — ценовые дисконты.

Чего лишаются европейцы

Полный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России вступит в силу на территории ЕС с 1 января 2027 г. Для поставок по краткосрочным контрактам ограничения заработали с 25 апреля 2026 г., а с нового года затронут уже и долгосрочные обязательства. Единственный источник российского СПГ, идущего в Европу, — завод «Ямал СПГ». Контрольным пакетом (50,1%) в нем владеет «Новатэк», по 20% принадлежит французской TotalEnergies и китайской CNPC, еще 9,9% — Фонду Шелкового пути.

По данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), у «Ямал СПГ» заключено 3 долгосрочных контракта с европейскими компаниями на поставку сжиженного газа:

с TotalEnergies — на 4 млн т в год;

— на 4 млн т в год; с испанской Naturgy Energy Group — 2,5 млн т в год;

— 2,5 млн т в год; с немецкой SEFE (бывшая Gazprom Marketing & Trading) — 2,9 млн т в год. Эти поставки изначально были рассчитаны на реэкспорт в Индию.

Помимо этого, у «Ямал СПГ» есть действующий контракт с бельгийской Fluxys LNG на использование резервуара в терминале Зебрюгге. Запрет на использование европейских СПГ-терминалов компаниями из России также вступит в силу с 1 января.

Вместе с тем у европейских санкций есть одно важное исключение. В августе 2026 г. Еврокомиссия разъяснила , что запрет не распространяется на поставки российского СПГ в третьи страны по долгосрочным контрактам, которые были заключены до 24 февраля 2022 г. Исключение будет действовать до 25 июля 2027 г., затем оно может быть продлено еще на год.

Это правило создает возможность продолжать закупать газ с «Ямал СПГ» у его акционера — TotalEnergies. Глава компании Патрик Пуянне на конференции с инвесторами 29 октября говорил, что с января 2027 г. TotalEnergies сможет забирать 3-4 млн т с российского СПГ-завода. Намерения французской компании реализовать газ с «Ямал СПГ» за пределами Европы подтвердил «Интерфаксу» глава «Новатэка» Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме.

Сколько сжиженного газа отправляется в Европу В преддверии запрета европейцы наращивают закупки сжиженного газа у России. Согласно данным сервиса по отслеживанию судов LSEG (есть у «Эксперта»), объем поставок в страны ЕС за январь — октябрь 2026 г. составил 11,8 млн т, что на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В первой половине ноября экспорт в европейском направлении был на уровне 2025 г. — около 520 тыс. т. По подсчетам «Эксперта», на отгрузки в Европу за первые 10 месяцев 2026 г. пришлось более 70% всех поставок с «Ямал СПГ». Сжиженный газ идет в основном в Бельгию, Испанию, Францию, Нидерланды, а также небольшие партии отправляются в Португалию. Исходя из данных аналитического центра Bruegel, на поставки из России приходится 15% всего импорта СПГ странами ЕС. При этом «Газпром» отмечает, что в настоящее время запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 70 млрд куб. м. С начала сезона отбора страны ЕС интенсивно расходуют газ из хранилищ, которые и так были заполнены на исторически минимальном уровне. Например, запасы в ПХГ Нидерландов упали уже ниже 60%. «Газпром» подчеркивает, что низкий уровень заполненности хранилищ значительно повышает зависимость Европы от внешних поставок газа в период пикового зимнего спроса.

Кому Россия будет продавать газ

В результате запрета на импорт российского СПГ, вероятнее всего, произойдет масштабное перераспределение трансатлантических и азиатских цепочек поставок, сказал «Эксперту» партнер Kept Максим Малков. Размах этой трансформации будет во многом зависеть от перераспределения транспортных потоков, добавил он.

По мнению аналитика, российский СПГ будет переориентирован на азиатские рынки. С ним соглашается старший менеджер «Имплементы» Иван Тимонин. По его словам, основными направлениями для России станут Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Китай уже активно начал наращивать импорт СПГ из России. По данным Главного таможенного управления КНР, за 10 месяцев 2026 г. объем поставок российского сжиженного газа в страну вырос на 49,1%, до 8,7 млн т. Увеличение импорта идет в основном за счет «Арктик СПГ-2». Поставки в Китай с этого завода стартовали летом 2025 г. В январе — октябре 2026 г., по данным LSEG, они превысили 3,2 млн т.

Потенциальные направления для переориентации поставок также озвучивал 18 ноября глава «Новатэка» Леонид Михельсон:

Китай. По его словам, «большая доля» СПГ из Европы пойдет китайским потребителям.

По его словам, «большая доля» СПГ из Европы пойдет китайским потребителям. Вьетнам. Подписан контракт на поставку 0,5 млн т, отметил глава компании.

Подписан контракт на поставку 0,5 млн т, отметил глава компании. Таиланд. «Новатэк» ведет переговоры об экспорте в эту страну.

«Новатэк» ведет переговоры об экспорте в эту страну. Турция. Российская компания подписала договор на поставку в Турцию (объемы не уточняются), ведет переговоры об увеличении объемов.

Спрос на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) поддерживает выпадение поставок из Катара и ОАЭ, отметила партнер S+Консалтинг Ольга Ошарова. Отгрузки сжиженного газа из стран Персидского залива так и не восстановились после блокады Ормузского пролива весной этого года. За неделю 7-13 ноября объем погрузки из Катара составил 88 тыс. т, а из ОАЭ поставок вообще не было, следует из данных компании «Эйлер». До начала конфликта из Катара еженедельно отгружалось около 1,5-1,7 млн т СПГ, а из ОАЭ — чуть более 100 тыс. т. В 2025 г. Катар занимал второе место в мире по объемам производства сжиженного газа, уступая только США.

Главным ограничением для переориентации российского СПГ в Азию станет логистика, считает Иван Тимонин. Аналитик объяснил, что доставка с Ямала до Европы занимает около 9 суток, до Китая летом по Северному морскому пути — 16-23 суток, а зимой южным маршрутом — 45-55 суток. Это, по его словам, увеличивает расходы на транспортировку на десятки долларов за тонну и потребность в газовозах. Ольга Ошарова добавила, что возвращение на рынок газа из Катара может сформировать скидки на объемы из России.

Где Европа будет покупать СПГ

Для стран ЕС главным источником замещения станут США, полагает Иван Тимонин. В 2027 г., согласно прогнозу Управления энергетической информацией Минэнерго США, американский экспорт вырастет на 10-11 млн т за счет увеличения производства СПГ на двух заводах. Но, как отмечает аналитик, основной эффект от ввода новых мощностей в США проявится только после текущего отопительного сезона. Дополнительные партии Европа сможет привлекать из Нигерии и Алжира, отметил он.

США уже обеспечивают 58% импорта сжиженного газа ЕС, добавила Ольга Ошарова. По ее словам, зависимость от одного поставщика повышает риски для потребителей и будет дальше давить на цены. Биржевая стоимость кубометра газа на нидерландском хабе TTF 24 ноября держится выше $1 тыс. Для сравнения: в начале года газ в Европе стоил около $330 за кубометр. Высокие цены сохранятся практически до конца отопительного сезона, прогнозируют в «Имплементе».

Отказ от сжиженного газа из России приведет к росту системных рисков энергосистемы Евросоюза, уверен Максим Малков. Среди потенциальных последствий:

дальнейший рост зависимости ЕС от поставок и США;

рост цен на газ и электроэнергию;

риск физического дефицита газа в пиковый период спроса;

дальнейшая деиндустриализация;

снижение гибкости электроэнергетической системы.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 ноября газовые хранилища Европы были заполнены на 68,9% против 79% годом ранее. Это наименьший объем за всю историю наблюдений с 2011 г. При этом страны ЕС израсходовали уже 8 млрд куб. м из 51 млрд куб. м закачанного к отопительному сезону газа.