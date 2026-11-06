Минэнерго придумало, как компенсировать энергокомпаниям убытки от ударов беспилотников: затраты на ремонт и противодроновую защиту заложат в цену мощности на оптовом рынке. Участники рынка считают не совсем справедливым этот подход: оплачивать риски фактически придется крупному бизнесу, который и так тратится на защиту собственных предприятий.

Как будут выделяться средства

Проект постановления, определяющий механизм компенсации средств, потраченных генерирующими компаниями на ремонт и защиту электростанций после атак, опубликован 5 ноября на портале проектов нормативных правовых актов.

Затраты на восстановление энергообъектов и их последующую защиту учтут в стоимости мощности на оптовом рынке. Оплата мощности — это часть платежа за электроэнергию в опте, она означает плату за готовность электростанции в любой момент начать выработку.

Решение о том, нуждается ли поврежденный объект в восстановлении и в каком объеме, будет принимать правительственная комиссия по развитию электроэнергетики под председательством вице-премьера Александра Новака. Для получения компенсации потребуются:

оценка целесообразности ремонта с учетом риска повторного повреждения;

документы, подтверждающие факт происшествия;

заключение «Системного оператора» о значимости объекта для энергосистемы;

план восстановительных работ и прогноз затрат;

результаты технологического и ценового аудита проекта ремонта.

Источник среди участников энергорынка в разговоре с «Экспертом» отметил, что в отдельных случаях восстановление станции действительно может быть нецелесообразным — прежде всего если сохраняется высокий риск новых атак на объект.

С инициативой введения надбавки на безопасность энергообъектов впервые выступил в сентябре 2026 г. член правления РСПП Владимир Рашевский на конференции производителей энергии. Там он озвучил идею о включении надбавки на защиту от БПЛА через конкурентный отбор мощности.

Одновременно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила механизм для восстановления электросетей. Расходы на безопасность и восстановление сетей могут быть учтены в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей.

Конфликт интересов: кто заплатит за безопасность

Энергетика оказалась одной из наиболее уязвимых для атак беспилотников критических отраслей экономики. В мае 2026 г. замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщал , что за осенне-зимний период 2025–2026 гг. из-за внешнего воздействия было выведено из строя около 8,5 ГВт мощностей, из них 5 ГВт были восстановлены. Общая установленная мощность электростанций в России на начало 2026 г. составляла 271 ГВт.

В пояснительной записке Минэнерго к проекту постановления отмечается, что действующие механизмы оплаты электроэнергии не учитывают расходы на устранение последствий атак. По данным министерства, компании привлекают собственные и заемные средства, продолжая при этом нести обязательные расходы на содержание оборудования, оплату труда и уплату налогов, а также обслуживать кредиты.

Минэнерго предупредило, что «внеплановые некомпенсируемые расходы» неизбежно приведут к дефициту средств, повысят риск неисполнения обязательств и могут вылиться в банкротство компаний. У генераторов также не будет возможности привлекать дополнительные кредитные средства из-за отсутствия источников для их погашения, добавили в министерстве.

В «Совете производителей энергии» (лобби крупных генерирующих компаний) заявили «Эксперту», что поддерживают все инициативы, направленные на поиск источников финансирования затрат на восстановление энергообъектов. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили, что считают целесообразным использовать меры государственной поддержки, в том числе в виде привлечения финансирования из бюджета.

В «Сообществе потребителей энергии» (АСПЭ, лобби энергоемкой промышленности) не поддерживают автоматическое включение расходов на защиту и восстановление генерации в цену мощности. Это, по мнению ассоциации, перекладывает финансовые риски энергетиков на промышленность, которая восстанавливает свои поврежденные объекты преимущественно за собственные средства. В качестве альтернативной меры поддержки генераторов в АСПЭ предложили отсрочки по налогам и страховым взносам. «Это позволит обеспечить восстановление объектов без необоснованного роста стоимости киловатт-часа», — отметили там.

В Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе не ответили на вопросы редакции.

Во сколько обойдутся защита и ремонт энергообъектов

Стоимость восстановления энергообъектов зависит от степени повреждения и может составлять от десятков миллионов до сотен миллиардов рублей, сказал «Эксперту» директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. По его словам, капитальные затраты на восстановление серьезно поврежденного энергоблока ТЭС мощностью 300 МВт могут составить 50–65 млрд руб. Старший аналитик по энергетике «Альфа-Банка» Анастасия Егазарян также оценила ремонт крупного энергоблока в миллиарды рублей и напомнила, что цены на модернизацию ТЭС в последние годы «выросли в разы».

Помимо этого, в несколько сотен миллионов рублей обойдется превентивная защита одной крупной электростанции, добавил Сергей Сасим. Он также оценил примерный масштаб финансовой нагрузки на промышленность от надбавок на оптовом рынке. По его подсчетам, при объеме компенсаций около 10 млрд руб. в год надбавка составит примерно 5–6 тыс. руб. за МВт в месяц, что эквивалентно 1,2 коп. на кВт·ч. Аналитик назвал эту величину некритичной, но ключевые вопросы связаны с динамикой и структурой предлагаемого механизма:

невозможность хеджирования. Надбавки к цене мощности будут идти «неравномерными всплесками», что затруднит планирование бюджета и хеджирование затрат;

кросс-субсидирование регионов. Равномерное распределение надбавки между всеми участниками рынка заставит потребителей в удаленных регионах с минимальными рисками фактически субсидировать пограничные территории, откуда они электроэнергию не получают.

Предложение Минэнерго кажется не совсем справедливым, подчеркнула Анастасия Егазарян. Оптовые потребители также подвергаются рискам атак БПЛА, но, помимо затрат на собственную безопасность, им придется оплачивать расходы генераторов, объяснила она. «Надо рассматривать другие способы, которые предполагают как минимум разделение рисков между участниками рынка — государством, генераторами и потребителями», — сказала аналитик.

Сергей Сасим предложил несколько альтернативных способов финансирования расходов на восстановление энергообъектов:

субсидии из бюджета;

налоговые вычеты;

создание страхового пула для объектов генерации с государственным перестрахованием;

учет затрат через типовые решения в рамках механизма конкурентного отбора мощности (КОМ) или тарифной базы.

Механизм компенсации затрат на восстановление объектов после атак БПЛА, по сути, разработан впервые. Компании из других пострадавших отраслей (нефтяники, маркетплейсы, операторы ЦОДов и др.) несут эти расходы самостоятельно. После атак на маркетплейсы правительство предоставило селлерам и самим торговым площадкам отсрочку по уплате некоторых налогов.