Победа демократов в обеих палатах парламента США на промежуточных выборах основательно перетасовала расклад предстоящей президентской кампании 2028 г. Если бы президентские выборы состоялись прямо сейчас, то Белый дом забрали бы демократы. Но если Конгресс не остановит роста цен, то республиканцы имеют все шансы их обойти.

Молодые лица Демпартии

Несмотря на победу на промежуточных выборах в Конгресс США, у Демократической партии нет очевидного лидера. В большинстве опросов общественного мнения в качестве возможного кандидата в президенты от демократов лидирует бывшая вице-президент Камала Харрис, проигравшая в 2024 г. президентскую гонку Дональду Трампу. Сегодня она — одно из самых известных лиц Демпартии, избиратели запомнили ее имя по той президентской кампании, отмечает политолог-американист Малек Дудаков.

В недавнем опросе CNN лишь 7% демократов признавались, что недостаточно знают о Харрис. Противников у нее тоже больше, чем у других кандидатов: однозначно против ее кандидатуры в том же опросе высказались максимальные 15% опрошенных.

Рынки прогнозов рисуют совершенно иную картину. Так, согласно данным Polymarket Kalshi , Харрис лишь пятая в списке, а на первом месте с огромным отрывом от остальных — сенатор от Джорджии Джон Оссофф, который переизбрался в традиционно сложном для демократов южном штате с разгромным отрывом (59% голосов). В этом кандидате видят центриста, который в случае участия в президентской гонке имеет реальные шансы на победу, поскольку может заручиться голосами колеблющихся штатов, подчеркивает политолог-американист Павел Дубравский.

Молодого (39 лет) сенатора уже называют «новым Бараком Обамой», а сам 44-й президент США, лично поддержавший его избирательную кампанию, сравнил его с Джоном Кеннеди, отметив его привлекательную внешность и манеру держаться.

Как США готовятся выбирать президента Президентскую кампанию предваряет сезон праймериз — внутрипартийных голосований по штатам, которые определяют кандидатов. Они стартуют в январе 2028 г., при этом основная масса штатов проголосует в «супервторник» 7 марта 2028 г. Как правило, претенденты объявляют о своем участии в праймериз за полгода — год до первых голосований в штатах — такие заявления могут начаться уже в январе 2027 г. и продолжаться до лета — осени. Летом 2028 г. пройдут национальные съезды партий: на них победители праймериз будут официально утверждены в качестве кандидатов, после чего начнется финальная стадия президентской кампании — борьба партий между собой, которая финиширует всеобщими выборами 7 ноября.

Кандидатура Джона Оссоффа предпочтительна для американского олигархата, полагает политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян: Камала Харрис похоронила себя электоральным провалом, другой демократ-тяжеловес — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — погряз в скандалах и расследованиях (опросы чаще отводят ему 2-е место, рынки прогнозов — 3-е), а представители прогрессивного крыла Демпартии отпугивают богатейших американцев критикой капитализма.

Лидер левых радикалов Александрия Окасио-Кортес занимает второе место среди демократических кандидатов по версии рынков прогнозов. Она преемница Берни Сандерса, который в силу возраста после кампании 2020 г. больше не участвовал в президентских гонках (в 2028-м ему исполнится 87 лет).

Позиции Окасио-Кортес укрепили громкие победы прогрессистов в целом ряде традиционно республиканских и колеблющихся штатов и округов, а она сама в своем округе в Нью-Йорке победила с разгромным результатом в 78,2% голосов.

Впрочем, шансов выиграть праймериз у Окасио-Кортес нет, полагает руководитель отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Вадим Козлов: локальные успехи в отдельных штатах все же нельзя напрямую сравнивать с президентской кампанией, прогрессивистская повестка отпугивает слишком многих колеблющихся и консервативных избирателей.

На праймериз Окасио-Кортес победить не сумеет, соглашается Малек Дудаков, однако будет пытаться занять место вице-президента в команде кандидата-центриста, например, того же Джона Оссоффа.

Кризис трампистов

прогнозов. В лагере трампистов кризис: после поражения республиканцев на промежуточных выборах вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут решить не баллотироваться из-за непопулярности Дональда Трампа, которая будет тянуть их кандидатуры на дно, отмечает Вадим Козлов. Оба — ключевые кандидаты как по опросам , так и по версии рынков

По мнению Вадима Козлова, Джей Ди Вэнс слишком близок к Дональду Трампу, и потому его рейтинг страдает от политики действующего президента, как бы ни старался от нее дистанцироваться. Марко Рубио, считает эксперт, мог бы отложить свое участие в президентской гонке до 2032 г. либо претендовать на должность вице-президента.

Джей Ди Вэнс, несмотря на его собственные противоречивые заявления, однозначно будет участвовать в праймериз — он фактически уже ведет свою предвыборную кампанию, частью которой стал недавний выход его очередной книги, отмечает Павел Дубравский. Перспективы Марко Рубио, по его словам, не так однозначны, но если оба сойдутся в борьбе, то выиграет Вэнс — хотя бы благодаря своей харизме.

Если республиканским кандидатом окажется Вэнс или Рубио, победа на выборах 2028 г. будет зависеть о того, удастся ли им дистанцироваться от наследия Трампа, уверен Рафаэль Ордуханян. «Альберт Гор не смог дистанцироваться от скандала вокруг Билла Клинтона с Моникой Левински, и в результате проиграл Джорджу Бушу-младшему в 2000 г.», — напоминает он.

Альтернативой им обоим выглядит губернатор Флориды Рон Десантис, считает политолог: он не ассоциируется с провалами администрации действующего президента, а его штат на этих выборах остался за республиканцами.

Устав от левого радикализма Джо Байдена и правого радикализма Дональда Трампа, американский избиратель будет склоняться к умеренным кандидатам, и среди республиканцев это укрепляет шансы Рона Десантиса, прогнозирует Вадим Козлов.

Кто станет президентом

Если бы президентские выборы состоялись прямо сейчас, то Белый дом забрали бы демократы, уверен Вадим Козлов. Однако это произошло бы не в силу их высокого рейтинга, а из-за антитрамповских настроений, уточняет эксперт. Расследования против Дональда Трампа и представителей его окружения сработают против их репутации, только если будут твердо обоснованы, уверен Павел Дубравский.

Рафаэль Ордуханян обращает внимание, что не пойдут на пользу демократам и блокировки работы правительства, которые ожидаются из-за противоречий между демократическим Конгрессом и Белым домом. Кроме того, по его словам, республиканцы проиграли именно на бензоколонках и в магазинах: результаты промежуточных выборов определила стремительная инфляция.

Следовательно, если демократический Конгресс не остановит роста цен на бензин и товары в рознице, то республиканцы в 2028-м имеют все шансы их обойти: избирателю напомнят, что он голосовал не за демократов, а против Дональда Трампа, которого уже не будет в Белом доме, и против дорогого бензина, который, несмотря на это, так и не подешевел.