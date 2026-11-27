6 и 7 декабря на сцене «Учебного театра Высшей школы сценических искусств» покажут спектакль по популярной пьесе современного белорусского и российского драматурга Андрея Иванова «Это все она».

Т Театр «Сатирикон» рассказывает частную историю, случившуюся в эпоху социальных сетей в одной семье, где после смерти отца между матерью и сыном-подростком выросла глухая стена непонимания. Человечество постепенно привыкает к искусственному интеллекту: к его прогнозам, парадоксам, скорости, умению мимикрировать и порой даже изысканному слогу. Он воспринимается как третья субстанция, отличная и от сознания, и от материи.

Драматург Андрей Иванов, автор пьесы «Это всё она», слой за слоем исследует ситуацию, в которой мать, пытаясь наладить контакт с сыном, прибегает к запрещенному приему: она становится для него чутким собеседником под выдуманным аватаром в социальной сети. Так реальная близость подменяется ложной искренностью в виртуальном мире. Постепенно запутывается и сама героиня.

В спектакле Елены Бутенко-Райкиной оба аватара, придуманные матерью и сыном, обретают исполнителей. Комплексы, боль, надежды, подсознание и тайны получают плоть, вырываются наружу, «крутят любовь», проходят сквозь стены: виртуальные, реальные или психологические, возведённые близкими людьми друг между другом. По-своему аватары сочувствуют людям, которые их породили, по-своему пытаются помочь, но легковесно и безуспешно. Интересный случай интернет-общения двух близких людей, матери и сына, связанных одним горем и разделенных им же. Каждый в этой семье хочет получить немного заботы и тепла нелегальным способом. И вот онлайн разворачивается опасная игра, драма фейков, трагедия аватаров, чей союз невозможен. Мать и сын возводят между собой стену. А на самом деле они проросли друг в друга.