С 19 декабря по 8 января, в период зимних школьных каникул, на главной киностудии страны будет проходить масштабное новогоднее шоу для всей семьи. В этом сезоне проект «Киноёлка на Мосфильме» отмечает 15-летие.

Шоу пройдет в формате интерактивного семейного мюзикла. Уже сейчас подготовка к премьерe идет полным ходом: строятся декорации, шьются костюмы, записывается оркестровая музыка, идут пробы грима и первые репетиции. Само шоу будет насыщено спецэффектами: лазерная графика, дымовые эффекты, пневмофейерверк, огромные экраны и особое внимание к звуку. О предстоящем новогоднем шоу на студии «Мосфильм» «Эксперт» поговорил с продюсером проекта Татьяной Гавриловой.

— Насколько ярким и технологичным может быть новогоднее шоу, с вашей точки зрения?

— Новогоднее шоу просто обязано быть ярким, технологичным и зрелищным. Иначе зачем за него браться? Слоган нашего проекта — «Всё, как у взрослых, только лучше!». Поэтому в представлении задействованы все виды сценических эффектов, которые используются в программах самых больших звезд: тяжелые дымы, лазеры, джетты, конфетти, топовое световое оборудование. А какое у нас звучание, — мы единственное шоу в стране, использующее систему индивидуального позиционирования звука в зале! Именно поэтому слышна каждая нота и понятно, кто из героев из какой части сцены говорит в конкретный момент. Эта технология помогает зрителю «видеть ушами», глубоко чувствовать прекрасную музыку нашего мюзикла, созданную композитором Игорем Смирновым — саунд-продюсером нашумевшего проекта «Ну-ка, все вместе!». Я уже не говорю о лазерной графике, за которую отвечает один из лучших художников в мире. И о костюмах, которые создает легенда «Мосфильма», обладательница кинопремий «Ника» и «Золотой орел» Наталья Николаевна Монева, в чьей фильмографии — «Любовь и голуби», «Формула любви», «Михайло Ломоносов» и т.д.

— Насколько узнаваемы в шоу Дужников и Хрусталёв и насколько важным было для вас их участие?

— В этом году обе наши звезды не очень узнаваемы. Зрители увидят их в роли электронных волшебников. Как обычно, их персонажи появятся на больших светодиодных экранах, вписанных в декорацию представления. Но у зрителя будет полное ощущение, что оба артиста находятся на сцене здесь и сейчас — этот прием нами хорошо отработан. Мы давно не представляем проект без Дмитрия и Станислава: нашему сотрудничеству 8 лет. И помимо того, что оба актера — профессионалы с большой буквы, они еще и люди с большим сердцем: у каждого из них большая благотворительная программа в рамках «Киноёлки на Мосфильме». Надеюсь, что и в следующем году мы снова поработаем вместе.

Фото: проект «Киноелка»

— Каковы технические возможности павильонов «Мосфильма» и почему шоу проходит именно там?

— А где еще может проходить «Киноёлка»? Только там, где бьется творческое сердце страны. И мы очень благодарны Карену Гергиевичу Шахназарову, что 15 лет назад он поддержал нашу инициативу. Тогда мы и подумать не могли, что будем встречать юбилейный 15-й сезон. Вообще, делая шоу в настоящем кинопавильоне, мы, как организаторы, получаем уникальную возможность создавать зрительный зал и сцену под задачи конкретного придуманного представления, а не наоборот. Наши же коллеги по цеху, входя в стандартный концертный зал, работают уже с готовой инфраструктурой площадки. А мы строим все с нуля — из абсолютно пустой бетонной коробки создаем наши сказочные миры. В этом смысле у нас безусловное преимущество.

— Что еще включает праздник, помимо театрализованного представления?

— Сама атмосфера легендарного «Мосфильма» — это отличный бонус для зрителя. По дороге от входа до зрительного зала им предстоит увидеть выставку старинных кинокамер и наград киноконцерна, включая 3 статуэтки «Оскар»! А еще оригиналы костюмов гайдаевской троицы и экспозицию музея, если вместе с билетом на шоу они приобрели экскурсию по «Мосфильму». Кроме того, каждый зритель непременно окажется в рождественской кинодеревне — волшебном арт-пространстве, которое мы строим в отдельном павильоне. А там — и мастер-классы, и аквагрим, и выставка реквизита и костюмов, и почта Деда Мороза, а еще сказочная кузница, кинобуфет, песочница с кинетическим песком, волшебный водопад, трон Кощея бессмертного и даже Золушка с Бабой Ягой.

— Насколько шоу может быть интересным взрослым зрителям, которых «приведут с собой» дети?

— Наше шоу изначально задумывалось как семейное, поэтому строится оно по принципу слоеного пирога, в котором каждая возрастная категория найдет «кусочек по вкусу». Где-то рассмеются дети, где-то улыбнутся взрослые. И если юные зрители считают исключительно сказочную сюжетную линию, то взрослые, я надеюсь, увидят куда более глубокою историю. Шоу будущего сезона расскажет о том, как технический прогресс влияет на жизнь человека. Взрослым будет о чем задуматься. А детям наверняка откроется что-то новое. И интересное!

Последние несколько лет мы видим среди зрителей взрослых без детей. Проект стал настолько многогранным творческим продуктом, что отвечает запросам в том числе и взрослой аудитории. Это не может не радовать! И всё же главный наш зритель — дети. Для них мы и трудимся 12 месяцев в году, без остановки.