Первой премьерой сезона в МХАТ им. М. Горького стала «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Николая Лескова: автор инсценировки — Олег Богаев, режиссёр — Максим Меламедов, художник-постановщик — Николь Кламперт.

Спектакль Максима Меламедова по повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» предлагает современный взгляд на хрестоматийный сюжет. Сегодня, после трагического опыта XX века и накопленных знаний о серийных убийцах, история Катерины Измайловой воспринимается иначе, чем во времена Лескова или даже в прошлом столетии. То, что когда-то казалось из ряда вон выходящим поступком, теперь прочитывается как психологическая драма, почти документальная хроника обсессии. И в этом контексте постановка Меламедова заставляет задуматься: что же движет героиней? Виноват ли Сергей, или он лишь триггер, разбудивший тёмные силы?

Режиссёр строит спектакль максимально лаконично, пунктиром проходя по ключевым событиям: встреча Катерины и Сергея, пробуждение страсти, а затем цепь преступлений. Меламедов избегает натурализма, используя условный язык современного театра, но история остаётся эмоционально действенной. Визуализировать «таинственное нисхождение» тёмных сил помогает введение в ткань спектакля ведьм — приём, отсылающий к шекспировскому «Макбету». Они приносят зловещие знамения и превращают обычную женщину в убийцу. Вера Шпак (ещё одна исполнительница этой роли — Агния Кузнецова) играет Екатерину — женственную героиню, которая до конца не понимает, что с ней происходит. Она словно томилась в заточении в доме Измайловых, и её личность оказалась больше, чем отведённая ей роль. Желание перестроить свою жизнь и реализоваться оказывается настолько сильным, что героиня готова идти на преступления.

Сергей для неё — скорее не мужчина, ради которого стоит убивать, а попытка вырваться за пределы того мира, в который она попала. Это естественное человеческое стремление, но оно оборачивается трагедией. Отличная работа у Максима Дахненко (Измайлов-отец): у него очень точное партнёрское взаимодействие с Верой Шпак. У Кирилла Новышева, играющего Измайлова-сына, даже обнаруживается внешнее сходство с Дахненко — редкий для театрального кастинга случай, который усиливает доверие к постановке в целом.

Команде постановщиков удалось штрихами создать достоверный мир XIX века, который, казалось бы, мы знаем вдоль и поперёк, и который всё равно остаётся территорией тайны. На спектакле мы словно подключаемся к этому миру, переносимся на машине времени — и через эту историю многое понимаем и о современном мире. Теперь мы знаем, что история Екатерины Измайловой не является чем-то уникальным. Николай Лесков не случайно обратил на неё внимание и превратил в литературное произведение — он что-то понимал и знал о человеке, в том числе о человеке XX века.

Спектакль Меламедова — это современный театр с его условностями, но при этом эмоционально действенный и достоверный. Он заставляет ещё раз задуматься над вечными вопросами: как в человеке открывается тёмная сторона и где граница между страстью и преступлением.