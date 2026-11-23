25 ноября в Тунисе на площадке El Teatro будет представлен спектакль «Фрекен Жюли» Театра Моссовета. Это уже второе выступление труппы театра на самом престижном театральном фестивале Ближнего Востока и Африки. Один из крупнейших российских театров продолжает серию триумфальных зарубежных гастролей.

С Спектакль «Фрекен Жюли» художественного руководителя Театра Моссовета Евгения Марчелли поставлен по революционной для конца 19-го века пьесе великого шведского драматурга Августа Стриндберга. На родине автора пьеса долго была запрещена цензурой. «Фрекен Жюли» — драма женщины, пьеса о любви и ее невозможности, о вечном женском поиске любви и мужском несоответствии этим чаяниям. Трагедия, в основе которой лежат разные представления мужчины и женщины о счастье» — рассказывает Евгений Марчелли о своей постановке, которую увидят зрители Международного фестиваля в Тунисе 25 ноября.

«Театральные дни Карфагена» — главное культурное событие Ближнего Востока и Африки. Почти полвека фестиваль служит флагманом театрального искусства и витриной для европейских и мировых продюсеров. В программу включены международные профессиональные форумы и симпозиумы по современному искусству. El Teatro, в котором выступит Театр Моссовета — культовая площадка фестиваля, где идут самые смелые и современные спектакли, прошедшие строгий отбор. Именно эта сцена всегда в центре внимания самых взыскательных критиков и кураторов мирового театра.

«Продолжая серию зарубежных гастролей, мы снова представляем российское искусство на международной сцене. Для нас это и почетная миссия, но и большая ответственность, ведь моссоветовцы представляют не только один из крупнейших театров Москвы, но и в целом театральное искусство России. Мы уверены в успехе, все прошлые выступления Моссовета за границей прошли при полном аншлаге и с отличными отзывами» — рассказывает директор Театра Моссовета Алексей Черепнёв.

Напомним, в апреле 2026 года в Турции на XXV юбилейном Международном театральном фестивале в Адане с большим успехом прошел показ спектакля Евгения Марчелли «Тартюф». На сцене Центра сценических искусств 01 Burda тогда играли звезды Театра Моссовета: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артисты РФ Виталий Кищенко и Валерий Яременко, а также Дарья Балабанова и другие молодые актеры театра. А в ноябре 2025-го Театр Моссовета с успехом показал «Тартюф» в Тунисе на фестивале «Театральные дни Карфагена».

Театр Моссовета традиционно представляет советское и российское искусство на зарубежных сценах, показывая на гастролях свои самые важные спектакли. «Маскараду» и «В дороге» рукоплескала парижская публика в 1965 году. Один из последних спектаклей Юрия Завадского «Петербургские сновидения» шел на сценах Болгарии, Чехословакии, Югославии, ГДР, Румынии. Зарубежный зритель видел легендарный «Шторм», «Отелло» с Николаем Мордвиновым в заглавной роли и другие постановки. В последние десятилетия, когда Театр Моссовета представлял части знаменитой «чеховской трилогии» Андрея Кончаловского в Италии и Германии, европейского зрителя неизменно покоряла глубина режиссерского почтения и виртуозность актерский игры.