1 декабря в Театре Наций состоится «Особенный концерт» — благотворительный вечер в поддержку фонда «ГАЛЧОНОК». Режиссер — Алексей Франдетти, автор сценария — Андрей Золотарев. Над визуальным оформлением вечера работают художник по свету Иван Виноградов и художник-мультипликатор Сергей Анфиногентов.

После успешного дебюта, который прошел в декабре прошлого года в Театральном центре «На Плющихе», «Особенный концерт» возвращается — теперь на сцену Театра Наций. Вечер продолжит главную идею проекта: истинная суперсила современного человека — это способность сопереживать и быть рядом с теми, кто в этом нуждается.

В основе вечера — простая мысль: сила есть в каждом и внимание позволяет ей проявиться. Музыка, танец и актерское слово рассказывают о том, как человек находит себя — и как рядом с ним другому открывается его собственный путь. Этот концерт — возможность дать историям подопечных фонда «ГАЛЧОНОК» сцену. Через искусство зритель знакомится с конкретными людьми: с ребенком, который мечтает петь, с семьей, которая каждый день помогает ему двигаться вперед. Помощь начинается с человека, которого мы замечаем.

На сцену выйдут актрисы Юлия и Анна Пересильд, Елена Николаева, Катерина Шпица, певица Полина Гагарина, актеры Кирилл Русин, Олег Савостюк, премьер балета Большого театра Игорь Цвирко, оперная певица Аида Гарифуллина, певец и музыкант Алексей Воробьев, аккордеонист-виртуоз, композитор, дирижер Петр Дранга, телеведущий Митя Хрусталев, музыкант, мультиинструменталист, перкуссионист Петр Главатских, битбоксер, певец Вахтанг, подопечный фонда «ГАЛЧОНОК» Павел Юсовских. Кроме того, в вечере примет участие секретный гость, чье имя не раскрывается до самого концерта.

Юлия Пересильд, учредитель благотворительного фонда «ГАЛЧОНОК» и автономной некоммерческой организации «Проявление»: «Я много лет работаю в театре и знаю, как трудно собрать на одной сцене такое количество занятых людей. Когда это получается ради детей — это дорогого стоит. „Особенный концерт“ — это вечер, где не нужно ничего объяснять. Зал и сцена говорят на одном языке. Для меня важно, чтобы после этого вечера люди уходили с ощущением, что они могут что-то изменить — и знали, как это сделать».

Организатор концерта — автономная некоммерческая организация «Проявление» создает и поддерживает самые разные культурные проекты: театральные постановки, музыкальные вечера, фестивали, выставки, образовательные и социальные инициативы. В 2026 г. прошел первый проект «Проявления» — одноименный фестиваль в рамках третьего сезона международного фестиваля «Театральный бульвар». Участники фестиваля направляли часть выручки в пользу 5 благотворительных фондов. Благотворительный фонд «ГАЛЧОНОК» помогает детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы, в том числе и с ДЦП. Он развивает системную помощь и проекты, направленные на социальную реабилитацию, улучшение качества жизни подопечных, их самореализацию в обществе и изменение отношения к людям с особенностями развития. За время своей работы фонд помог более чем 2 тыс. семьям.