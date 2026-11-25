С 7 по 10 декабря Благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные инициативы» совместно с программой «Территория культуры Росатома» и Театром Наций проводит второй театральный фестиваль «Луч» в городе Курчатов Курской области. Первый фестиваль прошел в ноябре 2025 г. в Новоуральске и был приурочен к 80-летию отечественной атомной промышленности.

«Я рад, что фестиваль театров атомных городов „Луч“ пройдет второй раз. Прошлый год подарил нам удивительный опыт в Новоуральске — мы увидели, сколько творческой энергии живет в театрах наших атомных городов, сколько смелых идей рождается там, где, казалось бы, всё подчинено строгой науке и точным расчетам. И то, что сегодня, в год 50 летия Курской АЭС, „Луч“ принимает легендарный Курчатов — глубоко символично. Атомная отрасль всегда была про движение вперед, про поиск, про ответственность перед будущим. Театр тоже смотрит в будущее, но через сердце человека: через его саморефлексию, надежды и мечты. Когда пересекаются два вектора — точность науки и глубина искусства, — рождается что то особенное. Именно поэтому фестиваль „Луч“ — не просто смотр спектаклей, а пространство диалога, где театральные коллективы из атомных городов могут быть услышанными, а зрители — почувствовать, как много общего у нас всех, несмотря на расстояния», — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

За 7 лет сотрудничества с программой «Территория культуры Росатома» в рамках проекта «Театр Наций — театрам атомных городов» реализованы 46 творческих лабораторий с участием 14 театров из 10 атомных городов. Кроме того, в рамках проекта прошли 327 событий образовательной программы, включая 3 воркшопа, 76 мастер-классов, 77 лекций и 187 семинаров для театральных специалистов.

«Наши лаборатории с Театром Наций стали для театров атомных городов той средой, в которой профессиональное мастерство растет естественно и непрерывно, а фестиваль „Луч“ позволяет показать накопленный за годы работы потенциал широкой публике. Проводя фестиваль в Курчатове, мы сохраняем главный принцип нашего партнерства, когда культурная жизнь атомградов получает импульс для развития благодаря прямому общению с московскими мастерами. Уверена, что второй сезон проекта откроет зрителям новые имена и подтвердит, что театр в атомном городе способен звучать смело, убедительно и современно», — говорит руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева.

Участники фестиваля 2026 г. — 4 театра из атомных городов. Балаковский театр юного зрителя покажет спектакль «Стеклянный зверинец», Новоуральский театр кукол — спектакль «Загадочная история одного Лиса», Волгодонский молодежный драматический театр — спектакль «Зимы не будет», Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» — спектакль «Это всё она». После показов спектаклей пройдут обсуждения со зрителями, модератор — театральный критик Елена Смородинова. Кроме того, в рамках фестиваля будет проведена профессиональная программа для работников театров атомных городов: мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству от ведущих педагогов столичных творческих вузов Оксаны Тарунтаевой и Алексея Калинина.

Также в ходе фестиваля «Луч» будет проведен показ киноверсии спектакля Робера Лепажа «Гамлет|Коллаж» в рамках проекта TheatreHD «Театр Наций в кино». Закроет фестиваль специальный премьерный показ киноверсии спектакля Стефана Брауншвейга «Дядя Ваня», который пройдет в Курске.