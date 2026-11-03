С 8 по 12 ноября состоятся «Большие гастроли» Театра Наций в Астане (Республика Казахстан). В рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли» на сцене «Астана Опера» пройдут показы спектаклей «Дядя Ваня» режиссера Стефана Брауншвейга (Франция) и «Тартюф» режиссера Евгения Писарева.

У «У театрального искусства сегодня очень важная миссия — объединять людей, строить мосты между странами и культурами. Ведь театр — это доверительный разговор на волнующие каждого из нас темы. Поэтому мы выбрали для гастролей в Астане два спектакля: „Дядю Ваню“ в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга, в котором чеховские персонажи говорят о боли и надеждах, понятных в любой точке мира, и „Тартюфа“ Евгения Писарева — острую, современную историю про благочестие и морализаторство, которые могут быть опасным оружием. Такой театр не нуждается в переводе: он говорит на языке чувств, эмоций, и именно поэтому он так нужен», — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Открывает гастрольную программу «Дядя Ваня» (8 и 9 ноября) в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры, обладателя званий Рыцарь Почетного легиона и Кавалер ордена искусств и литературы Франции. На его счету десятки работ по произведениям классиков мировой драматургии — Шекспира, Расина, Брехта, Ибсена, но к работе над этой чеховской пьесой Брауншвейг шел почти 30 лет.

Фото: пресс-служба театра Наций

Его трактовка «Дяди Вани» неожиданна и актуальна. Ключевой темой спектакля становится экология. По словам режиссера, доктор Астров оказывается провидцем, остро переживающим вырубку лесов и указывающим на глобальные проблемы планеты. Сам Брауншвейг эти проблемы понимает шире, включая в контекст экологию человеческих взаимоотношений. Впрочем, новаторский подход не отменяет четкого следования каждой чеховской ремарке. Главные роли в спектакле исполняют народные артисты России Евгений Миронов (Войницкий) и Виктор Вержбицкий (Серебряков). Компанию им составляют Марина Александрова (Елена Андреевна), Владимир Кошевой (Астров), Надежда Лумпова (Соня), Людмила Трошина (Войницкая) и др. В ходе парижских гастролей Театра Наций этот спектакль был с аншлагом показан 10 раз и теперь обещает стать событием для астанинского зрителя.

Совершенно иной стиль и жанр ждут зрителей Астаны 11 и 12 ноября на «Тартюфе» Жана-Батиста Мольера. Режиссер Евгений Писарев предлагает взглянуть на классическую комедию 1664 г. как на реальную историю, перенеся действие во Францию наших дней. «Мне хочется, чтобы Тартюф был перевернутым князем Мышкиным», — говорит о главном герое Евгений Писарев и называет свою постановку семейным драмеди в стиле сериала «Наследники». В центре внимания — циник и лицемер Тартюф, который с помощью благочестия пытается отобрать у Оргона всё: дом, семью и деньги. Заглавную роль исполняет Сергей Волков, его партнерами по сцене станут Игорь Гордин (Оргон), Ольга Науменко (Пернель), Аня Чиповская (Эльмира), Владимир Еремин (Лояль) и др. Использование нового перевода Сергея Самойленко и ироничная интонация делают этот спектакль, получивший театральную премию «Хрустальная Турандот», созвучным современности, не теряя при этом связи с великой традицией Мольера.

Начало спектаклей: 8 ноября в 18:00; 9, 11 и 12 ноября в 19:00.