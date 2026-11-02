В Польше стремительно складывается двоевластие: президент Кароль Навроцкий и глава правительства Дональд Туск намерены до последнего отстаивать свои позиции по составу Конституционного трибунала. Полноценный выход из этого институционального тупика через ангажированные судебные решения невозможен. Варшаве требуется кардинальная конституционная реформа и более четкое разграничение полномочий лидеров, однако элиты пока выбирают путь эскалации.

Дмитрий Буневич Советник директора Российского института стратегических исследований

Политический кризис завел Польшу в тупик

В Варшаве сложилась абсурдная ситуация, когда часть истеблишмента пытается отстаивать полномочия Конституционного трибунала неконституционными способами. Это выглядит как скандал и выставляет Польшу в невыгодном свете перед ее партнерами.

Что происходит в Варшаве в эти дни и во что это может вылиться — открытые вопросы не только для внешних наблюдателей, но и для самих поляков. Неопределенность вызвана «конструктивным недостатком» польской конституции, где полномочия президента и премьер-министра четко не разделены. Из-за этого системного дуализма глава государства и глава правительства неизбежно время от времени дублируют друг друга.

Если оба они представляют одну и ту же политическую традицию — в Польше она либо либеральная, либо националистически-консервативная, — то проблем, как правило, не возникает. Но в периоды, когда президент (как сейчас Кароль Навроцкий) является выдвиженцем католических и националистических сил, а премьер (как Дональд Туск) ратует за наднациональный, общеевропейский путь, подобная черта основного закона приводит к серьезным политическим кризисам.

Конституционный трибунал превратился из арбитра в трофей

Очередной виток противостояния намечен на 3 ноября. В этот день должно состояться общее совещание судей Верховного суда, которое планирует провести его председатель Збигнев Капиньский (союзник президента). Параллельно в Конституционном трибунале судья Анна Корвин-Пиотровская собирает свое заседание из числа судей, занявших сторону премьер-министра. Налицо глубокий раскол внутри в равной степени легитимных инстанций, дающий стороне президента полные основания считать любые сепаратные решения фиктивными.

Спор вокруг Конституционного трибунала — не просто повод для этих течений лишний раз «себя показать». Формально в польской правовой системе именно трибунал полномочен объявить то или иное решение президента или премьера не соответствующим Основному закону. Теоретически он должен быть той единственной силой, которая способна вывести ситуацию из пата, выступая в роли верховного арбитра.

Однако в текущих реалиях, когда стороны физически блокируют работу судей, отказываются признавать назначения друг друга и силой отстраняют руководство инстанций (как это произошло с подачи Корвин-Пиотровской), авторитет трибунала как независимого арбитра полностью уничтожен усилиями обеих конфликтующих сторон. Он перестал быть надпартийной силой и превратился в политический трофей.

Важнейшей стороной дела остается персональный состав судейского корпуса, поскольку иного легитимного механизма разрешения споров между конфликтующими ветвями власти в польской системе просто не предусмотрено. И Навроцкий, и Туск будут бороться за преобладание в Конституционном трибунале своих назначенцев до последнего. Но всё же маловероятно, что в Польше ситуация обострится до открытого силового противостояния, как это, например, случилось в октябре 1993 г. в России.

Варшава дискредитирует себя в глазах партнеров

Ситуация уже вышла за рамки сугубо внутрипольского конфликта. У Навроцкого и Туска выявились как сторонники, так и противники и в Евросоюзе, и в США. Брюссель однозначно занимает сторону премьер-министра как идеологически близкого идее общеевропейской «коммуналки».

Позиция Вашингтона выглядит сложнее. Дональд Трамп открыто поддерживает Навроцкого. Однако Демократическая партия США, ведущая борьбу на завтрашних выборах за преобладание в Конгрессе, видит в Туске идейно близкого политика. То есть американский истеблишмент расколот уже и по польскому вопросу. После выборов в Конгресс 3 ноября этот раскол заиграет новыми красками.

Некрасивые разборки серьезно подрывают авторитет Польши внутри ЕС, потому что в Брюсселе временами не понимают, чья позиция по тем или иным вопросам отражает официальную точку зрения Варшавы. Дело доходит до конфузов на мероприятиях Евросоюза, когда представителей польского руководства приходится рассаживать по разным углам, дабы избежать публичных стычек между ними прямо в ходе заседаний.

Единственное, в чем между польскими либералами и консерваторами нет никаких разногласий, — это в негативном отношении к России. Но даже здесь они умудряются обвинять друг друга в недостаточной (с точки зрения каждой стороны) русофобии.

Взаимные обвинения партий «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» в работе на Кремль были бы комичными, если бы подобные заявления не заводили Польшу в глубокий политический пат, вынуждающий государственную машину буксовать без надежды на быстрый выход из него.