До 1 декабря 2026 г. нужно уплатить имущественные налоги за 2025 г., ведь просрочка грозит не только пенями, но и другими неприятностями. ФНС теперь может взыскать задолженность без суда, просто направив в банк поручение на списание денег со счета. Это не произойдет сразу: сначала налоговая выставит требование и примет решение о взыскании. Но рассчитывать, что дело обязательно дойдет до суда, больше нельзя.

Эльза Перепелкина Основатель проектов «Бухгалтерский дом» и «Эльза считает»

Где проверить свои налоги

Имущественные налоги физлиц, подлежащие уплате не позднее 1 декабря, включают в себя налоги на имущество, транспортный и земельный налоги за 2025 г. В отдельных случаях в уведомление включен также НДФЛ — например, с процентов по банковским вкладам или с доходов, с которых налоговый агент не удержал налог ранее.

По данным ФНС, в 2026 г. налогоплательщикам направлено около 70 млн уведомлений: 64,1 млн — в электронном виде и еще 5,9 млн — заказными письмами. Посмотреть свое уведомление проще всего на «Госуслугах» или в личном кабинете на официальном сайте налоговой службы.

Пропуск срока оплаты может обойтись дороже, чем просто начисление пеней. С 1 ноября 2025 г. действует новый порядок взыскания налоговой задолженности физических лиц. Теперь, если у гражданина нет возражений против начисленной суммы, ФНС может взыскать долг во внесудебном порядке — в том числе списать деньги с банковского счета без обращения в суд.

Сколько придется заплатить за просрочку

Если налог не уплачен до установленного срока, со 2 декабря начинают начисляться пени. Для физических лиц их размер составляет 1/300 действующей ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.

Сейчас при ключевой ставке 14% и задолженности, например, в 100 тыс. руб. ежедневная сумма пеней составит около 46,67 руб. За месяц просрочки набежит примерно 1,4 тыс. руб., если ключевая ставка за это время не изменится.

Пени начисляются дополнительно к основной сумме налога и продолжают увеличиваться до полного погашения задолженности. Однако главная опасность просрочки сегодня заключается не столько в их размере, сколько в возможности принудительного взыскания долга без судебного разбирательства.

Как ФНС может списать деньги со счета без суда

Новый порядок установлен Федеральным законом от 31 июля 2025 г. № 287-ФЗ. Его ключевой принцип — разделение налоговой задолженности на бесспорную и спорную. Если гражданин не оспаривает начисленную налоговой службой сумму, задолженность может быть взыскана во внесудебном порядке. Речь идет в том числе об имущественном, транспортном и земельном налогах, а также о НДФЛ, который рассчитывает сама налоговая служба.

Процедура состоит из нескольких этапов. Сначала ФНС направляет налогоплательщику требование об уплате задолженности. В нем указывается срок, в течение которого гражданин может добровольно погасить долг.

Если требование не исполнено, налоговая принимает решение о взыскании. Оно направляется в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги». Если электронная доставка невозможна, документ отправляется заказным письмом по почте.

После направления решения у должника остается дополнительное время, чтобы погасить задолженность или заявить о несогласии с ней. По разъяснениям ФНС, этот срок составляет 7 рабочих дней. Если задолженность не погашена и возражений нет, налоговая направляет в банк поручение на списание и перечисление денежных средств в бюджет.

Важно понимать, что деньги не списываются автоматически на следующий день после наступления срока уплаты налога. Однако игнорировать требование и последующее решение ФНС опасно: в этом случае процедура может завершиться принудительным списанием средств со счета.

Заблокируют ли все деньги на банковских счетах

Внесудебное взыскание не означает, что ФНС может заблокировать все деньги человека без учета размера долга. Списание и приостановление операций по банковским счетам осуществляются в пределах отрицательного сальдо единого налогового счета, то есть суммы задолженности. Деньгами сверх этой суммы налогоплательщик может пользоваться в обычном режиме.

Если средств на счетах недостаточно для полного погашения долга, налоговая может направить судебным приставам постановление о взыскании задолженности за счет другого имущества. При этом законодательство предусматривает защиту определенных видов имущества и доходов от взыскания, в том числе отдельных социальных выплат.

Есть и важный нюанс: гражданин имеет право обратиться в банк с заявлением о сохранении ежемесячно заработной платы и иных доходов в размере прожиточного минимума. Эта гарантия применяется в заявительном порядке, поэтому рассчитывать на нее без обращения в банк не следует.

Можно ли оспорить начисленные налоги

Новый порядок не означает, что налоговая служба может взыскивать любые суммы без учета позиции налогоплательщика. Если он не согласен с начислениями, то вправе оспорить их, и в таком случае задолженность не должна взыскиваться во внесудебном порядке. Например, если налог рассчитан неправильно, неверно определены характеристики объекта недвижимости или транспортного средства либо не учтена положенная льгота, необходимо подать в ФНС заявление о перерасчете. Если разногласия связаны с решением налогового органа или требованием об уплате, следует направить жалобу.

На время рассмотрения спора оспариваемая сумма исключается из сальдо единого налогового счета и не подлежит внесудебному взысканию. Если налоговая отказывает в перерасчете, плательщик вправе обжаловать это решение в вышестоящем налоговом органе. Спорная задолженность может быть взыскана только на основании судебного решения.

Моя рекомендация — не откладывать проверку налогового уведомления на последний день. Стоит убедит