В российском агропромышленном комплексе уже работают электронные журналы агрономов, датчики и спутниковый мониторинг. Но автоматизация отдельных операций еще не означает перехода к платформизации. Цифровизация совершенствует процессы предприятия, а платформизация меняет взаимодействие производителей, поставщиков, покупателей, финансовых организаций и государства. Данные становятся ресурсом для принятия решений, а платформа — общей рабочей средой. Разработка целевой модели платформизации АПК до 2036 года уже активно ведется.

Ольга Чебунина Генеральный директор АО «Агропромцифра», председатель экспертной группы по направлению «Сельское хозяйство» межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ

Платформенная оптимизация процессов

Для хозяйства платформизация — возможность повысить доходность за счет выгодных и быстрых сделок. Представим обычное сельхозпредприятие. Ему нужно купить удобрения, найти перевозчика, получить кредит на сезонные работы, а осенью — выгодно продать урожай. Для каждой задачи приходится искать контрагентов, сравнивать цены, собирать документы и отдельно взаимодействовать с банком, логистическими компаниями и государственными системами.

Рыночная платформа связывает эти действия. При закупке удобрений хозяйство сравнивает предложения с учетом доставки и оплаты, при продаже урожая — находит новых покупателей и оценивает доход после транспортных и финансовых расходов.

Интеграция рыночных платформ с банками, лизинговыми и страховыми компаниями, сервисами аренды и совместного использования техники, а также биржевой инфраструктурой позволяет сокращать клиентский путь — от возникновения потребности до получения услуги.

Сегодня одни и те же документы приходится направлять разным участникам процесса. Повторное использование подтвержденных сведений с разрешения их обладателя и там, где это допустимо, сокращает сбор документов и ручную работу. Банки могут готовить кредитные предложения, лизинговые компании — предложения по лизингу, владельцы техники и специализированные сервисы — по аренде и шерингу, страховщики — по страхованию урожая, техники и грузов. Хозяйству не придется каждый раз начинать обращение с нуля.

Общая основа без ограничения конкуренции

Государство формирует правила обмена и обеспечивает юридическую значимость данных. Единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов должна стать общей интеграционной основой, связывающей государственные информационные системы, рыночные платформы и участников отрасли. Она позволит повторно использовать подтвержденные сведения с согласия их обладателя, упростить взаимодействие с государством и создавать условия для подключения коммерческих сервисов.

При этом сами сделки, конкуренция за клиента и развитие бизнес-моделей остаются на стороне рыночных платформ. Именно они решают коммерческие задачи: помогают закупать ресурсы, продавать продукцию, привлекать финансирование и организовывать перевозки. Сервисы должны конкурировать удобством и экономическим результатом для пользователя.

Эффект платформизации не только в удешевлении сделки и ускорении привычных операций. Меняется сама организация рынка. Небольшое хозяйство получает возможность объединить спрос с другими производителями, выйти на крупного покупателя, получить доступ к финансированию и логистике на более выгодных условиях. Для поставщика или переработчика это, в свою очередь, способ находить новых клиентов и снижать расходы на работу с каждым из них. В результате снижаются барьеры для участия в рынке, а экономические возможности становятся доступнее для большего числа производителей.

Для этого нужны общие стандарты интеграции и понятные правила доступа. Открытость для обмена не означает свободного доступа к коммерческой информации. Хозяйство должно контролировать использование своих сведений и иметь возможность перенести накопленные данные при смене сервиса. Общая цифровая среда должна расширять выбор, а не закреплять зависимость от одного поставщика.

Эффект платформизации не только в удешевлении сделки и ускорении привычных операций. Снижаются барьеры для участия в рынке, а экономические возможности становятся доступнее для большего числа производителей

От подсказок к решениям

Искусственный интеллект помогает анализировать цены, сопоставлять предложения и прогнозировать потребности. Связь производственных и рыночных данных позволяет соотносить закупки и финансирование с задачами конкретного хозяйства.

Например, расчет потребности в удобрениях определяет объем закупки, а торговые и финансовые сервисы помогают подобрать условия сделки.

Качество рекомендаций зависит от достоверности исходных данных. Нужны отраслевые модели, учитывающие почвенно-климатические условия и специфику производства. Пользователь должен понимать основания рекомендации и ее ограничения, но ответственность за конечное решение останется за специалистом.

Что мешает переходу к платформизации

Основные барьеры — разрозненность систем, недостаток связи и цифровых навыков, опасения за сохранность информации. Без обмена данными хозяйство вручную связывает этапы сделки. Без прозрачных правил доступа не будет доверия.

Поэтому интеграцию разных информационных систем в одну платформу необходимо сопровождать защитой данных, обучением сотрудников и упрощением интерфейсов. Пользователю нужен понятный сценарий: выбрать предложение, оформить документы и получить услугу с минимальным числом повторных действий.

Малые и средние хозяйства не станут внедрять технологии только потому, что это современно. Им нужен понятный результат. Если сосед благодаря точному расчету сэкономил 10% на удобрениях, такой пример убедительнее обещаний цифрового прорыва. Важно показывать подтвержденные случаи окупаемости за один сезон и делать сервисы доступными небольшим хозяйствам.

Перспективы развития

Следующий этап — объединение торговых, финансовых и логистических сервисов вокруг задач производителя. Платформу следует оценивать по количеству и объему завершенных сделок, стоимости их совершения для участников и времени от возникновения потребности до получения товара, услуги или оплаты. Число зарегистрированных пользователей и размещенных сервисов не заменяет оценки реальных результатов.

Платформизация становится полезной, когда сокращает клиентский путь и помогает хозяйству больше зарабатывать, сохраняя свободу выбора партнеров и сервисов. Именно это должно определять развитие цифровых платформ в АПК.