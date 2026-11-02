Ежегодные попытки небольшой части общества праздновать Хэллоуин в России по примеру западных стран указывают на этическую проблему. Она заключается в том, что люди, особенно молодые, не ощущают, насколько их увлечение откровенной бесовщиной неуместно на фоне испытаний, через которые проходит наша страна. То, что эта часть общества не ощущает на себе тяжести Специальной военной операции, — это хорошо, но ее равнодушие к страшным событиям на Украине — плохо.

Роман Силантьев Заведующий кафедрой деструктологии Московского государственного лингвистического университета

Что не так с празднованием Хэллоуина

Прежде всего надо сказать, что веселье на Хэллоуин — это не криминал, особой опасности в этом нет и законом не запрещено. Потому и каких-то массовых наказаний за проведение таких мероприятий не требуется. Проблема лежит в другой плоскости — этической. Ситуация такова, что в нашей стране на фронте, а иногда и в тылу гибнут люди. Устраивать на этом фоне маскарады в костюмах мертвецов столь же неуместно, как и веселиться на похоронах, даже если это похороны не членов вашей семьи.

Аналогия простая: организация частных праздников в дни траура юридически не запрещена, но вопросы к организаторам таких мероприятий (если они проводятся публично) появляются не только в силу буквы закона. Особенно если речь идет не о подростках, а о взрослых людях — чиновниках, руководителях учебных заведений, представителях бизнеса.

Реальное зло находится рядом с нами: военные сражаются с ним на фронте, часть регионов России живет под оккупацией, а в остальные прилетают дроны. Всем желающим острых ощущений можно посоветовать применить свои силы с пользой — например, пойти добровольцем на СВО, стать волонтером, поработать санитаром в госпитале, записаться в кибердружину. Там не нужно будет ничего придумывать — с украинской стороны немедленно явится достаточно много бесовщины.

Почему люди хотят острых ощущений

Исторически так складывалось, что в последние века всё общество поголовно так или иначе затронули только 2 войны: Первая мировая и Великая Отечественная. Война 1812 г. с Наполеоном не коснулась подавляющего большинства жителей России. Часть московской интеллигенции даже в 1941–1942 гг., за исключением самых тяжелых дней, продолжала ходить по ресторанам. В этом нет ничего необычного, но демонстративная непричастность к войне — явление для нашей страны, скорее, новое.

В условной Швейцарии, где столетиями не было войн, еще можно принять желание людей искать острых ощущений. Но в России спокойных периодов — по пальцам пересчитать, а сейчас испытания, судя по всему, еще не все закончились. Поэтому перенимать западные практики вроде Хэллоуина или мексиканского Дня мертвых — неуместно.

Кого нужно наказывать за Хэллоуин

Российское общество разделилось на тех, кто понимает, что происходит в стране, кто сам воюет или помогает близким на фронте, и тех, кто про СВО знать ничего не хочет. Эти последние живут в своеобразном параллельном мире, и их лишь периодически возвращают в мир настоящий. Винить детей в этом не нужно, но последствия этой линии поведения взрослые организаторы должны ощутить.

Механизм должен быть не запретительным, а репутационным — Хэллоуин следует продолжать маргинализировать. Если корпорация устраивает праздник в честь Хэллоуина, она должна понимать, что потеряет партнеров и уважение. Если чиновник переодевается в черта, пусть даже в пьяном виде, должен ставиться вопрос: свое ли место он занимает? Если директор школы или вуза разрешает бесовщину, проблемы должны быть у него, а не у школьников и студентов. Такой подход уже применяется, но достаточно аккуратно, хотя можно было бы и шире.

Не стоит игнорировать и популяризацию Хэллоуина через онлайн-игры. В Roblox и на других игровых площадках массово проводятся хэллоуинские ивенты и квесты, за участие выдаются призы, поэтому значительная часть молодежи и вовлечена в эту моду. Это усиливает привлекательность западного праздника и увеличивает прибыль участвующего в этом бизнеса. Здесь тоже не должно быть ложных представлений, что это всего лишь безобидная шалость.