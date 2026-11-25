Массовая доставка грузов беспилотниками в России может выйти на коммерческие объемы к 2030 г. Первыми на очереди — заказы маркетплейсов, лекарства и промышленные комплектующие. Но превратить такие полеты в полноценный бизнес удастся только при наличии постоянных заказчиков, снижении себестоимости рейсов и развитии наземной инфраструктуры.

Беспилотники ищут коммерческий маршрут

Беспилотная доставка грузов в России может выйти на значимые коммерческие объемы уже в 2028–2030 гг., рассказал «Эксперту» член подкомитета «Деловой России» по беспилотному транспорту Олег Шилов. По его словам, в удаленных районах страны она может стать постоянной частью системы снабжения, а в городах и пригородах — использоваться для срочных перевозок и доставки товаров в постаматы.

Определить, при каких условиях такие перевозки будут экономически эффективными, предстоит в рамках пилотного проекта развития низковысотной экономики. По его итогам власти рассчитывают разработать стандарты автономной перевозки гражданских грузов, усовершенствовать отраслевое регулирование и создать условия для масштабирования беспилотной логистики.

Результаты конкурсного отбора регионов для участия в проекте представили на форуме «Транспорт России», прошедшем на прошлой неделе. Всего поступило 18 заявок. В число регионов с наиболее высокими результатами вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Якутия, Сахалинская, Нижегородская и Рязанская области, а также Приморский край. Заявки оценивали по 11 критериям, включая готовность инфраструктуры и эксплуатантов.

В совокупности регионы предложили более 300 маршрутов беспилотной аэрологистики. Протестировать доставку дронами планируется для продуктов питания, товаров повседневного спроса, посылок, документов, лекарств и медицинских материалов. Окончательные параметры маршрутов и состав участников предстоит определить совместно с регионами, заказчиками и операторами перевозок. Тесты рассчитывают провести до конца 2027 г.

Эксперты выделяют 3 основных сегмента, где беспилотники могут быть выгоднее другого транспорта:

среднее плечо логистической цепочки — перевозки между складами, распределительными центрами и пунктами выдачи заказов маркетплейсов;

доставка в удаленные и труднодоступные населенные пункты;

перевозки между месторождениями, островами и береговыми пунктами, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

От тестов к рентабельности

Технологическая возможность организации беспилотной доставки уже доказана, теперь необходимо сформировать коммерчески привлекательные бизнес-модели, пояснил «Эксперту» необходимость новых тестов гендиректор «Глонасс» Алексей Райкевич. Результатом должны стать операционно безубыточные модели перевозок, добавляет он.

В рамках нового эксперимента «Глонасс» испытает функцию выявления хакерских атак на основе анализа телеметрии беспилотников, а также «красную кнопку», которая позволит в нештатной ситуации передать аппарату команду на безопасную посадку, рассказал Алексей Райкевич.

Как сообщили в пресс-службе Минэка, инструментом для снятия правовых барьеров для применения «тяжелых» БАС в пилотных регионах выступят действующие экспериментально-правовые режимы (ЭПР).

Право на полет Порядок выполнения полетов беспилотников в России регулируется федеральными правилами использования воздушного пространства (постановление кабмина № 138). Дополнения, касающиеся дронов, были внесены в документ в 2023 г. и заработали в 2024 г. Введенные послабления разрешили выполнять полеты дронов весом до 30 кг в границах муниципальных образований и в пределах прямой видимости без подачи плана полета. Он нужен только при использовании более тяжелого беспилотника. Летать можно на высотах до 150 м от земной или водной поверхности и только в специальных зонах полетов, утвержденных Минтрансом. Если полет нужно провести вне установленной зоны или на высотах выше 150 м, то дрон должен быть обеспечен постоянной двусторонней радиосвязью с органом аэронавигации (Госкорпорация по ОрВД). В августе 2025 г. для полетов дронов ввели отдельный класс воздушного пространства — «H». Также в России с 2020 г. действуют экспериментальные правовые режимы (ЭПР), где апробируются специальные требования к эксплуатации беспилотников. Например, такой режим работал в Томске, в южных регионах России и в Сибири. Всего полеты выполняются в 19 регионах.

К участию в полетах уже приглашен крупнейший российский маркетплейс — RWB (Wildberries). Как рассказали в пресс-службе компании, приоритетным сценарием для себя там считают доставку товаров в отдаленные регионы и малонаселенные пункты страны. В рамках эксперимента планируется определить, где эффективно применять автономную доставку, насколько она позволяет снизить логистические издержки, а также оценить объемы грузоперевозок и грузоподъемность аппаратов, уточнили в RWB.

В других маркетплейсах не ответили на запрос «Эксперта». Так же поступили в «Почте России». В 2024 г. в компании оценивали , что доставка грузов дронами обходится более чем в 150 раз дороже, чем регулярным пилотируемым воздушным рейсом.

Препятствия на маршруте

Главная проблема при тестировании может возникнуть со связью и навигацией. Там, где применяются средства радиоэлектронной борьбы и наблюдается подмена спутниковых навигационных сигналов, потребуется резервирование связи и навигации, уточняет Алексей Райкевич. А для перевозок в труднодоступных районах необходима гибридная связь, предполагающая переключение с сотового канала на спутниковый, добавляет он.

Стоит быть готовыми и к возможным потерям заказчика из-за ожидания груза, предупреждает аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский. По его словам, для организации таких перевозок потребуются также инвестиции в инфраструктуру — подготовку площадок (для взлета и приземления), подведения к ним электричества и связи.

Предстоит позаботиться о загрузке обратных рейсов, протестировать ситуации с отмененными грузовыми рейсами, оценить долю опозданий, добавляет эксперт рынка НТИ «Аэронет» Артем Богатырев. Операторам полетов также предстоит проверить устойчивость расписания в зимних условиях, наладить ремонт техники и заключить долгосрочные договоры с заказчиками.

Отдельные маршруты уже готовы к регулярной эксплуатации, уточняет Артем Богатырев. Например, между Якутском и Нижним Бестяхом к февралю 2026 г. беспилотники выполнили 288 рейсов. По словам аналитика, главная трудность для операторов заключается в поиске постоянных заказчиков и формировании тарифа, который позволит покрывать расходы.