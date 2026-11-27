Привычка выбирать на полке «лучшую цену» сыграла злую шутку с потребителями. Производители продуктов стали незаметно снижать вес или объем товара, завернутого в привычную упаковку, чтобы сохранить приемлемый уровень доходности на фоне роста издержек. Практика показывает, что подавляющее большинство покупателей пока не обращает внимания на эту хитрость, хотя многих она начинает раздражать. Инициативы законодательно ограничить такую практику пока не увенчались успехом.

Николай Перепелкин И. о. заведующего кафедрой международного бизнеса, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

Как работает шринкфляция

Шринкфляция (от англ. «to shrink» — «сжиматься» — и «inflation» — «инфляция»), то есть замаскированное от покупателя уменьшение веса продукта или объема напитка, не российское изобретение. Еще в 1970-х годах американские производители жевательной резинки, чтобы не поднимать цены, стали делать внутри шариков жвачки полость. В сетях фастфуда гамбургеры с годами становятся все меньше и меньше, чтобы притормозить удорожание. И это лишь несколько типичных примеров из широкой международной практики.

Уменьшение объема или массы товара иногда объясняют конкурентной борьбой за покупателя, который при сопоставимом качестве чаще выбирает более дешевую продукцию. Но это не совсем так. Не только цена на полке является конкурентным преимуществом. Конкуренция включает создание сильного бренда, мероприятия по повышению узнаваемости торговой марки и многое другое. Уменьшение веса продукта с сохранением цены вряд ли можно считать приемом для повышения лояльности покупателей. Скорее наоборот — явное снижение веса без уменьшения цены должно отталкивать потребителя.

Шринкфляция — один из инструментов повышения маржи и в итоге прибыли на единицу товара за счет урезания количества самого продукта. С высокой вероятностью в выигрыше останется тот, кто первым в обычную килограммовую пачку завернет 950 граммов. Если два внешне похожих товара лежат на полке рядом, но цена у одного чуть ниже, чем у другого, то потребитель скорее возьмет более дешевый. И когда один из производителей начинает «недосыпать или недокладывать», то его примеру неизбежно последуют остальные.

Шринкфляция проявляется не только в уменьшении объема или веса продуктов, но и урезании стандартного пакета услуг. Так, многие авиаперевозчики снизили размер и вес багажа для бесплатного провоза, перестали кормить на борту, сократили порции или стали предлагать более дешевую еду.

Масштаб этого явления максимально широк: многие известные бренды во всем мире прибегли к такой практике в последние годы.

Как реагируют покупатели

Большинство людей не смотрят на вес товара, даже зная о шринкфляции. Она работает именно потому, что среднестатистический покупатель не желает обращать внимание на мелочи — какая разница, 100 граммов весит пачка масла или 95. Срабатывают привязанность к конкретному бренду и привычка покупать «проверенное», ведь дизайн, шрифт и цвета пачки не изменились.

Издержки шринкфляции с точки зрения интересов покупателей значительны. Союз потребителей России рассчитал, что совокупные потери россиян от скрытого повышения цен составляют около 1 трлн руб. в год.

Маркетологи склонны рассматривать шринкфляцию как ответ на запрос потребителя, который не хочет платить больше за привычный товар, вопреки росту себестоимости производства, особенно в периоды разгона инфляции. С этой точки зрения, производителю проще снизить объем товара, чем поднимать цену. Тем более что в России законодательно это не запрещено.

Попытки ограничить влияние шринкфляции на государственном уровне уже предпринимались — например, в 2023 году в Госдуму был внесен законопроект «о честной цене», который обязывал продавцов дублировать стоимость всех товаров в пересчете за килограмм или литр. Против выступили Минпромторг и Ассоциация компаний розничной торговли, ссылаясь на то, что такое требование повлечет дополнительные издержки.

Есть и другая причина, почему законопроект не прошел: бороться с рынком формальными требованиями, как правило, бесполезно. Если кто-то из производителей слишком «заиграется» с уменьшением веса или объема товара, то через какое-то время начнет терять покупателей.

Как потребители сами разгоняют шринкфляцию

Часто мы выбираем то, что кажется дешевле. Например, если один персик стоит 100 руб., а в упаковке из четырех штук они продаются по 80 руб. за каждый, то многие купят упаковку. И это несмотря на то что реально нужен был всего один персик.

Постепенно уходит в прошлое и практика формирования «продовольственных резервов» по цене мелкого опта (закупки мешками картошки на зиму, десятками килограммов — помидоров на соленья и т. д.). Сегодня ее придерживаются разве что отдельные представители старшего поколения. Молодежь, как правило, приобретает продукты по принципу «поесть сегодня». Но практически все — и молодые люди, и пенсионеры — смотрят на цену за упаковку, а не за килограмм. Если завтра такая упаковка станет чуть легче, но при этом не изменится цена, то это почти наверняка останется незамеченным.

Впрочем, в последние годы покупатели становятся внимательнее: аналитический центр НАФИ в своих обзорах потребительского поведения и финансовой грамотности отмечает тренд на «рационализацию потребления». Многие люди стали чаще выбирать товар не по цене за упаковку, а именно в пересчете на килограмм или литр. В свою очередь, ВЦИОМ фиксирует рост «индекса тревожности» потребителей, в котором шринкфляция выступает в качестве одного из факторов снижения субъективного ощущения благополучия.